Últimas noticias sobre Cataluña y Puigdemont: el fiscal pide prisión para el Govern cesado | Directo

Tras la rueda de prensa del 'president' cesado Carles Puigdemont desde Bruselas, junto a parte de sus destituidos 'consellers', la movida actualidad política sube de intensidad aún más este jueves. Ni Puigdemont ni los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Clara Ponsatí prevén presentarse en la Audiencia Nacional, donde están citados a declarar por rebelión, sedición y otros delitos. Sí lo harán el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de 'exconsellers' convocados por la jueza Carmen Lamela.

También por la mañana han de acudir a declarar al Tribunal Supremo la presidenta del Parlament disuelto, Carme Forcadell, y le resto de miembros de la Mesa de la Cámara.

Las entidades independentistas ya han convocado concentraciones a mediodía en los puestos de trabajo y en la plaza Sant Jaume y, por la tarde, frente al Parlament y los ayuntamientos.

Mantenemos abierto un hilo directo para relatar las últimas noticias que van aconteciendo.

13:38

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una proposición de ERC parar "reconocer al Govern surgido de las urnas el 27-S como el Govern legítimo de Cataluña" con los votos a favor de Barcelona de Barcelona en Comú, ERC, PDECat y la CUP, y el rechazo de Ciutadans, PSC y PPC. Por contra, el pleno ha rechazado otra proposición de la CUP para "reconocer la proclamación de la república catalana aprobada por el Parlament de Catalunya el 27 de octubre". En este caso, Barcelona en Comú ha votado en contra.

13:20

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha dicho este jueves que "no hay tensión" con el Gobierno belga por la estancia del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en ese país y ha subrayado que las relaciones se mantienen "con la misma cordialidad de siempre". "No hay tensión, las relaciones están en el mismo nivel que siempre, con la misma cordialidad de siempre", ha aseverado Dastis a periodistas españoles en la sede de la Unesco, tras pronunciar un discurso ante la Conferencia General de ese organismo.

13:07

Las ocho asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil han remitido este jueves una carta al director del instituto armado, José Manuel Holgado, para que de forma "urgente" medie para poner fin al "sentimiento de engaño" generado por el Ministerio del Interior al no cumplir con las indemnizaciones y turnos de descanso comprometidos con los agentes movilizados para hacer frente al desafío independentista en Cataluña.

En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, las asociaciones AUGC, AEGC, UniónGC, IGC, ASES-GC, UO, APROGC y APC reclaman a Holgado una reunión para tomar medidas ante unas condiciones de trabajo en Cataluña, sobre todo de los compañeros alojados en barcos, que generan "desasosiego, desmotivación y sentimiento de engaño". De hecho, han anunciado una primera protesta en la Dirección General el próximo 17 de noviembre.

13:04

El Gobierno central ha restringido el acceso a todos los perfiles en las redes sociales de las delegaciones del Govern en el extranjero, incluida la de Bruselas, que no se tendría que ver afectada por el artículo 155. Todas las cuentas de Twitter y Facebook están "restringidas" y ya no se pueden consultar las publicaciones hechas desde hoy. Además, tampoco están accesibles las páginas web de las delegaciones clausuradas y en la de la representación ante la UE ya no hay información sobre el hasta el lunes delegado Amadeu Altafaj.

12:47

El rey Felipe VI ha retomado su agenda oficial con una audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Universidad de Nueva York (NYU), Andrew Hamilton. Es la primera aparición pública del Rey desde el pasado 25 de octubre, después de que tuviera que suspender su presencia en dos actos en los últimos días debido a la situación en Cataluña.

12:46

El Banco de España advirtió este jueves de que una "eventual intensificación o prolongación" de la situación en Cataluña por el desafío independentista "podría tener un impacto negativo sobre las perspectivas económicas y la estabilidad financiera en España". Así lo señala el supervisor en su 'Informe de Estabilidad Financiera' correspondiente al mes de noviembre.

12:44

Agentes de paisano de la Guardia Civil se han vuelto a personar este jueves en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida para recoger todas las comunicaciones que se hicieron desde el cuerpo policial durante el referéndum del 1 de octubre.



12:42

El fiscal pide una fianza de 50.000 euros para que Vila pueda eludir la cárcel.



12:39

El nuevo partido Lliures ha destacado este jueves que quiere concurrir a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para defender los valores "catalanistas, liberales y humanistas". Lliures -presidido por el 'exconseller' Antoni Fernández Teixidó- ha destacado en un comunicado que ya ha activado todos los mecanismos para poder presentar candidatura en las cuatro demarcaciones. Ahora la formación buscará los avales necesarios para poder optar a tener candidatura y trabajará con intensidad "para que el catalanismo político, hoy más necesario que nunca, tenga representación y voz en el Parlament".

12:27

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, sigue este jueves con "total normalidad y sin incidencias" su labor en Barcelona de supervisión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, han explicado a Europa Press fuentes gubernamentales.



12:27

El corresponsal de RNE en Bruselas, Antonio Delgado, se ha topado esta mañana con Carles Puigdemont tomando café a la misma hora que parte de sus 'exconsellers' llegaban a la Audiencia Nacional para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación:

Puigdemont, esta mañana en Bruselas. Aproximadamente a la hora en que parte de sus ex consellers llegaban a la Audiencia Nacional pic.twitter.com/PWOzedaonU — Antonio Delgado (@adelgadoRne) 2 de noviembre de 2017

12:16

La fiscalía pide prisión incondicional para todos los 'exconsellers' excepto para Santi Vila, que dimitió un día antes de la declaración unilateral de independencia.



12:12

La jueza Lamela comienza a celebrar las vistillas. Han entrado los nueve 'exconseller's a la vez.

12:00

Concentración en la plaza Sant Jaume en apoyo a los miembros del Govern cesado y de la Mesa del Parlament que hoy han declarado en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

11:57

Han concluido las declaraciones en la Audiencia Nacional.

11:51

El abogado de dos de los 'exconsellers' que se encuentran en Bruselas, Toni Comín y Meritxell Serret, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita formalmente que se les tome declaración por videoconferencia. También rechaza que exista delito y que la Audiencia Nacional sea competente para investigar los hechos.

11:47

Tornem cap a casa. Gràcies a tots i totes per la feina, suport i esforç. Tot el suport als Consellers que declaren a l’Audiència Nacional. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 2 de noviembre de 2017

11:48

Las vistillas para decidir medidas cautelares para los 'exconsellers' que comparecen hoy en la Audiencia Nacional se celebrarán cuando terminen todos de declarar ante la jueza Lamela.

11:47

El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Jemad), general de Ejército Fernando Alejandre, cree que la crisis de Cataluña es "el mayor desafío" a la democracia española y recuerda que la historia ha demostrado que, llegado el caso, los españoles y con ellos sus militares saben defender el país y la Constitución. "Parece que poco a poco las aguas vuelven a su cauce y los poderes que conforman el Estado de Derecho lideran la respuesta", escribe en una tribuna de 'Abc'.

11:46

Xavier Melero, abogado de Corominas y Guinó y que defendió a Artur Mas en el juicio del 9-N, considera que la decisión de Puigdemont de no comparecer perjudica al resto de los investigados.

11:44

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha recordado a Carles Puigdemont y a los 'exconsellers' del Govern que no se han presentado a la citación del juez, por la querella a raíz de la declaración de independencia, que "su deber es comparecer". "En relación a las personas que no han comparecido... el deber es comparecer delante de la citación de un juez, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, y normalmente se cursa orden de detención si no acuden", ha explicado Lesmes, quien también es presidente del Tribunal Supremo.

11:37

La Sexta avanza que si el juez pide una orden de detención a Bélgica, Puigdemont se entegaría a un juez de este país.

11:33

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, y el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, han coincidido este jueves en que Carles Puigdemont debería haber venido a declarar a la Audiencia Nacional, al igual que los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.

Ambos han acompañado al Tribunal Supremo al dirigente de EUiA y miembro de la Mesa del Parlament y de la ejecutiva de Catalunya En Comú, Joan Josep Nuet, antes de su declaración.



11:32

Forcadell y el resto de miembros de la Mesa imputados por rebelión, sedición y malversación tienen que estar localizables telefónicamente y han tenido que dar una dirección de domicilio al Supremo hasta el próximo 9 de noviembre. Xavier Melero, abogado de Corominas y Guinó, explica que la vigilancia policial consiste en que los investigados estén localizables en todo momento. "De entre todas las medidas, es de las menos invasivas. No implica ni seguimiento físico ni nada más que estar a disposición judicial", afirma. Melero ha añadido que la fiscalía ha pedido esta medida.

11:27

Salen ahora el resto de miembros de la Mesa, Corominas, Guinó, Simó, Nuet y Barrufet, que reciben también el cariño de los diputados y políticos que se han desplazado a Madrid. Abandonan el lugar en un par de taxis.

11:26

Forcadell abandona el Tribunal Supremo en un vehículo entre muestras de apoyo y también entre las increpaciones de algunos ciudadanos contrarios a la independencia.

11:21

El juez del Tribunal Supremo ha decretado imponer vigilancia policial a Forcadell y los otros miembros de la Mesa del Parlament hasta el 9 de noviembre, cuando tendrán que volver a declarar.

11:07

Los 'exconsellers' que han declarado ante la jueza Lamela son los del PDECat. Los de ERC empezaran ahora porque su abogado es el mismo de Carme Forcadell, cuya comparecencia ha sido suspendida a petición de las defensas hasta el próximo 9 de noviembre.



11:06

Un grupo de 21 parlamentarios del Partido Nacional Escocés (SNP) han presentado este lunes una moción ante el Parlamento escocés en la que solicitan el reconocimiento internacional de la independencia catalana, una medida con la que pretenden aumentar la presión sobre la líder escocesa, Nicola Sturgeon. La petición ha sido firmada por 21 de los 63 diputados (los 20 de la carta y un aforado de Los Verdes) que tiene el Partido Nacional de Escocia en el parlamento regional.

10:59

Ya han declarado ante la jueza Carmen Lamela los 'exconsellers' Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn. Han estado cinco minutos cada uno. Santi Vila ha sido el siguiente y es el que ha estado más tiempo, unos 45 minutos. Todos han contestado solo a sus defensas, excepto Vila, que sí ha respondido al fiscal y a la jueza.

10:49

En la Audiencia Nacional, las comparecencias están yendo muy rápido, puesto que solo están respondiendo a sus abogados. Ya han comparecido seis 'exconsellers'. Está previsto que todos, excepto Santi Vila, sigan la misma estrategia. El segundo en declarar ha sido Josep Rull.

10:45

Las declaraciones de los miembros de la Mesa en el Tribunal Supremo se han suspendido hasta el próximo 9 de noviembre a petición de los abogados, para tener más tiempo para preparar la defensa. El día 9 de noviembre es festivo en Madrid, pero el tribunal ha decidido trabajar.

10:42

El expresidente de la Generalitat José Montilla se ha mostrado confiado en que los miembros del Govern cesado y los exmiembros de la Mesa del Parlament regresen a Cataluña, pero ha advertido de que nadie está por encima de las leyes y los tribunales. En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha opinado que la decisión del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, de desplazarse a Bruselas no favorece encontrar una solución a la relación de Cataluña con el resto de España y ha responsabilizado de la situación a las "astucias" del Govern cesado.

10:38

'The New York Times', medio estadounidense que ayer publicó una tribuna de opinión de Oriol Junqueras, ha rectificado el cargo que le atribuyó al exvicepresidente de la Generalitat, a quien le daba el trato de vicepresidente. Ahora ya figura su atribución correcta: "Depuesto vicepresidente de Cataluña".

La embajada ya se había quejado:

Please note that Mr. Junqueras is no longer the Vice President of Catalonia. We ask that @nytopinion rectify as requested. https://t.co/Kb1qgF0RoR — Embassy of Spain US (@SpainInTheUSA) 1 de noviembre de 2017

Avui la mesa del Parlament i el govern són jutjats per defensar la democràcia. Proposem al #pleBCN que els reconeguin com els únics representants legítims de Catalunya. — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 2 de noviembre de 2017

10:32

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confiado hoy en que el nuevo Govern tras el 21-D "desarrolle sus ideas, sean del color que sean, dentro del marco legal vigente", y ha asegurado que la aplicación del 155 finalizará una vez se elija el nuevo Parlament y un nuevo 'president'.

10:26

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona hará una pausa de unos diez minutos a las 12 horas para sumarse a las concentraciones que ha convocado la ANC en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La alcaldesa, Ada Colau, ha explicado que tras 10 minutos, se retomará el pleno, al que no ha asistido la concejal y presidenta del PDECat en Barcelona, Mercè Homs, para acompañar a los citados a declarar, en especial al exedil y 'conseller' de Interior cesado, Joaquim Forn, ha explicado el exalcalde Xavier Trias.

10:24

El Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ha publicado este jueves una nota informativa que subraya que las decisiones sobre Cataluña tomada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

10:21

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha manifestado este jueves que le hubiera gustado que Carles Puigdemont compareciera ante la Audiencia, dado que España es "un Estado de derecho", con "plenas garantías". La número 2 de los socialistas ha señalado, en una entrevista en TVE, que la aplicación del artículo 155 finalizará cuando se celebren las elecciones y se ha mostrado convencida de que, aunque en los comicios ganen los independentistas, no se volverá "a la casilla de salida" puesto que en buena parte de la población que les apoya se ha instalado la idea de que la DUI y el 1-O "han llevado a Cataluña a un callejón sin salida".

Lastra ha criticado además a Podemos por su ambigüedad y ha reclamado al partido morado que participe en la comisión para reformar la Constitución creada en el Congreso.

10:15

La fiscalía, como anunciaba en su querella, solicitará a la magistrada que dicte una orden europea de detención y entrega (euroorden) para que se proceda al arresto de Puigdemont y los 'exconsellers' que no han comparecido en la Audiencia Nacional.

10:12

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha comenzado los interrogatorios a las 9.50 horas. Según fuentes jurídicas, el primero en comparecer ante la magistrada es al parecer Jordi Turull, exportavoz y 'exconseller' de Presidència.

09:59

Junto a Carles Puigdemont, se habrían quedado en Bélgica los 'exconsellers' Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín y Clara Ponsatí.



09:47

El líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, se declara "preocupado" por la judicialización de un problema de naturaleza política "de una forma brutal". "Si pasa lo que no queremos que pase, que se decrete prisión preventiva,se empeorará aún más el problema". Domènech pide puntos comunes cara a las elecciones del 21-D: la amnistía de todos los presos políticos y la anulación de la aplicación del artículo 155. Domènech también pide superar la dinámica de bloques: "Nos unen suficientes fuerzas para no formar bloques".



09:44

"La mejor manera de boicotear las elecciones ilegítimas del 21-D es ganarlas. Será la peor pesadilla para Rajoy", añade Rufián a los micrófonos de TV-3. "Las elecciones del 21-D son una oportunidad, hay que saberla aprovechar", afirma, por su parte Tardà. Ambos están a las puertas del Tribunal Supremo para acompañar a los miembros de la Mesa citados a declarar.

09:42

En declaraciones a TV-3, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, asegura que están viviendo la jornada de hoy con "mucha tristeza e indignación". "Ver a los compañeros de la Mesa entrar hace mucho daño, te rompe el corazón, pero todo lo que nos provoca tanta indignación esto nos fortalece más. Por eso nosotros siempre decimos, que ahora es el momento de la inteligencia, del coraje, y de dar apoyo al Govern legítimo de Cataluña, que fue el elegido en unas elecciones". "Ahora tenemos que demostrar que somos capaces de estar a las verdes y a las maduras, y de no caer en ninguna provocación", añade Tardà.

Gabriel Rufián recuerda que el programa electoral de Junts pel Sí el 27-S llevaba la proclamación de la independencia.

09:37

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha pedido a los dirigentes catalanes citados en la Audiencia y el Supremo que tengan la "valentía" de reconocer ante los jueces que declararon la independencia y aprobaron las leyes de ruptura. Asimismo, ha calificado de "esperpento" la permanencia de Carles Puigdemont en Bruselas y la ha atribuido a una "estrategia de defensa impropia, que no le va a salir bien".

09:36

"Con tribunales y violencia el conflicto entre Cataluña y España no se va a resolver. Cuanta más gasolina y leña, el fuego se hace mayor", avisa Artur Mas a su entrada a la Audiencia Nacional, al tiempo que reclama hacer "alta política". "El 21-D es una buena oportunidad para que en las urnas se derrote este autoritarismo del Estado en Cataluña", añade el 'expresident', que ha acudido a Madrid a dar apoyo a los miembros del Govern cesado y de la Mesa del Parlament que han ido hoy a declarar.

09:28

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que los partidos independentistas no intentarían de nuevo conseguir la independencia de Cataluña de forma unilateral aunque lograsen una mayoría parlamentaria en las elecciones autonómicas del 21-D porque ya saben cuáles son las consecuencias penales, económicas y sociales. "Yo creo que no", porque "se ha visto que la declaración de independencia, el golpe, penalmente tiene consecuencias, políticamente ha roto a Cataluña por la mitad y la economía catalana está parada", ha declarado en la cadena SER.

09:27

Los ultraderechistas de Hogar Social estaban detrás del escrache con el que recibieron este miércoles entre gritos e insultos a los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña disuelto y del Govern cesado a su llegada a la estación de Atocha en Madrid. Según un vídeo difundido por Hogar Social Madrid a través de Facebook y Twitter, un grupo de personas pertenecientes al colectivo ultraderechista esperaban en la estación madrileña a los políticos que están citados a declarar este jueves portando banderas de España y entonando el cántico 'Que viva España'.

09:25

Alberto Garzón, Pablo Echenique y otros miembros de Unidos Podemos se acercan hasta el Supremo para expresar su solidaridad. También el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech.

09:23

El exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler también ha hecho su entrada en la Audiencia Nacional.



09:20

Los miembros de la Mesa citados a declarar ya han entrado todos en el Tribunal Supremo: Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet y Lluís Maria Corominas (que fue vicepresidente primero hasta el 25 de julio).

09:15

Ahora la atención mediática se vuelca en el Tribunal Supremo, donde están a punto de hacer su entrada los miembros de la Mesa citados, con Carme Forcadell al frente. Están citados ante el juez a las 9.30 horas.



09:12

Francesc Homs y parte de la comitiva abandonan las cercanías de la Audiencia Nacional. Se cruzan con un hombre con una bandera de España y pantalón corto. Les sigue unos metros, ingrepando. "¡Vendidos, que sois unos vendidos! Cataluña no se merece eso", dice.



09:10

El abogado de Carme Forcadell, Andreu van den Eynde, ha asegurado, en declaraciones a RAC-1, que "sería raro que no pidiensen prisión preventiva" a los miembros de la Mesa del Parlament imputados por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos. No obstante, ha explicado que han comprado los billetes de regreso.



09:05

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado que espera en que no se active una petición de detención contra el 'expresident' Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, por no acudir a declarar este jueves ante la Audiencia Nacional. Además, espera que Puigdemont, "sabiendo de la dignidad de su cargo y lo que representa, haga los que esté en su mano para defenderse de la mejor manera que él considere oportuno, pero también para salvaguardar la dignidad de la institución".



09:03

A Santi Vila no le han aplaudido ni dado ánimos ninguno de los diputados, senadores y miembros de ERC y el PDECat que han venido a dar ánimos a los imputados. Vila dimitió un día antes de que el Parlament realizara la declaración unilateral de independencia.

08:57

El 'exconseller' de Empresa Santi Vila llega ahora a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado.

08:55

Los 'exconsellers' han sido recibidos con aplausos por los diputados y senadores de ERC y el PDECat que se han desplazado a la Audiencia Nacional para acompañarles. "No esteu sols", gritan.

Por otra parte, un grupo de una decena de personas les esperaban en la cercana calle de Génova con una bandera de España y gritos aislados de "Viva España".

08:53

Están llegando en estos momentos los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Dolors Bassa. Borràs era una de las integrantes del Govern cesado que se hallaba en Bruselas y se había especulado con que hoy no acudiría a declarar a la Audiencia Nacional y pediría hacerlo por videoconferencia desde la capital belga.

08:43

El abogado de Carles Puidemont y varios 'consellers' cesados pedirá aplazar sus declaraciones por falta de tiempo para preparar la defensa.

08:42

"Espero que al menos no pase lo que pasó conmigo en esta casa, que me dio la sensación de que era todo menos justicia. Y espero que haya justicia y que haya la posibilidad de situar las cosas donde debían haber estado siempre, que es en el campo de la política", ha declarado Francesc Homs a las puertas del Tribunal Supremo, donde ha ido a acompañar a los miembros de la Mesa del Parlament citados a declarar hoy. Homs fue condenado por la consulta del 9-N a una pena de 13 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros.

08:32

El 'expresident' Artur Mas, la 'exconsellera' Neus Munté y los dirigentes del PDECat Marta Pascal y David Bonvehí, entre otros, acompañarán este jueves a los 'consellers' cesados y a los miembros de la Mesa del Parlament disuelto a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, donde están citados a declarar.

Por su parte, según ha informado Podemos, el secretario de organización y programa, Pablo Echenique; la secretaria de acción institucional, Gloria Elizo, y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, acompañarán a Joan Josep Nuet (Cataluña Sí que es Pot), citado a declarar en el Tribunal Supremo.

08:21

El exvicepresidente Oriol Junqueras ha llegado a la Audiencia Nacional a las 8.05 horas. En la solapa, el lazo amarillo para reclamar la libertad de los 'Jordis'.

08:20

Buenos días. Arrancamos una nueva intensa jornada, en la que los miembros del Govern cesado y los de la Mesa del Parlament están citados ante la justicia imputados por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. El 'expresident' Puigdemont y cuatro 'exconsellers' (Toni Comín, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Clara Ponsatí) pidieron ayer poder declarar por vídeoconferencia desde Bruselas.