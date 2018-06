Trump anuncia ante los Reyes que visitará España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que visitará España durante la recepción en la Casa Blanca al rey Felipe VI y la reina Letizia, a la vez que ha alabado la "excelente" relación comercial y de defensa bilateral. "Estuvimos en España no hace demasiado y nos encanta. Un pueblo muy especial, un país precioso. Nuestra relación ha sido sobresaliente a lo largo de los años", ha subrayado Trump.

Trump y Felipe de Borbón han mostrado en todo momento su buena sintonía. "Apreciamos mucho la historia y la herencia común. Compartimos esfuerzos en muchas áreas, pero hay un vínculo común básico, que es nuestro aprecio por la democracia", ha afirmado el monarca. "Un final estupendo para un viaje perfecto", ha sentenciado..

Se trata del primer encuentro entre dos mandatarios que no se conocían personalmente y que se reunirán en paralelo a la reunión que mantendrán también en la Casa Blanca sus consortes Letizia y Melania. La previsión es que el Rey no entre en la letra pequeña de las disputas comerciales trasatlánticas y aborde el asunto desde un punto de vista más general. También se tratarán los temas propios de la relación bilateral, como la cooperación en Defensa, la lucha contra el yihadismo o la inmigración. En este sentido, la nueva política de acogida del Gobierno de Sánchez contrasta radicalmente con la de la Casa Blanca, criticada desde todos los flancos por detener a los inmigrantes indocumentados y separarlos de sus hijos en la frontera. Esta misma semana, Trump ha criticado duramente a Europa por “permitir la entrada de millones de inmigrantes” que, según ha dicho alineándose con las tesis extrema derecha xenófoba, “han cambiado significativamente y violentamente su cultura”.

