Torra: "O libertad o libertad"

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha planteado el concepto "o libertad o libertad" para hacer posible el mandato del 1-O. En una conferencia titulada 'El nostre moment' ('Nuestro momento') en el Teatro Nacional de Cataluña, el líder del Ejecutivo ha propuesto aunar el independentismo con las movilizaciones del 3 de octubre del 2017, que fueron más allá de los márgenes independentistas, y ha reclamado unidad.

Para ello, ha propuesto iniciar mañana mismo una "marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales en defensa de la república catalana", y ha advertido que no aceptará una sentencia condenatoria a los procesados por el 1-O. Asimismo, ha asegurado que se pondrá al servicio del Parlament para tomar una decisión si finalmente resultan condenados. Torra, en una parte de su intervención en castellano, ha apostado por el diálogo con el Estado y ha pedido al resto de España que se una a la marcha por los derechos civiles.

"Propongo que seamos capaces de recuperar la dinámica de empoderamiento popular y democrático del 1-O y sumar fuerzas con los que el 3-O salieron a la calle en defensa de las libertades y contra la represión. Todos juntos compartimos los mismos valores republicanos". "Nos toca encarar los meses y semanas futuras con el compromiso de esperanza colectiva para alcanzar el objetivo de acción libre y soberana. Sólo nos debemos al pueblo", ha apostillado.

Diálogo y referéndum

Torra ha hecho un llamamiento "solemne" al Gobierno del PSOE: "De buena fe; sentémonos y negociemos siempre con la paz y la democracia como principio. Cambiemos un camino de represión por uno de diálogo y negociación", ha espetado. Eso sí, con una advertencia: "Diálogo y negociación para que el Gobierno aproveche la oportunidad de convocar de manera acordada un referéndum de autodeterminación que nos comprometa a todos a aceptar los resultados. No aceptaré menos que esto porque tenemos los mismos derechos que escoceses y quebequeses para decidir nuestro futuro", ha añadido.

Ha calificado de "interesante" la propuesta de Sánchez de un referéndum sobre un nuevo Estatut porque en ella se reconoce la crisis institucional existente, si bien "el debate en la sociedad catalana no es sobre un Estatut, el mandato del 1-O es vigente y trabajamos para hacerlo efectivo, tan solo un referéndum de autodeterminación, acordado, vinculante y reconocido internacionalmente puede renovar ese mandato", ha sentenciado.

"Para todo ello pedimos diálogo y, sobre todo, negociación para encontrar bilateralmente una solución política al gravísimo conflicto político entre España y Cataluña, conflicto que bebe en la profunda crisis constitucional del Estado y que no se resolverá hasta que el pueblo español se apodere de su soberanía", ha descrito. "Escucharemos a todos pero no renunciaremos nunca a nuestro derecho a la autodeterminación", ha enfatizado.

En castellano, Torra ha ofrecido: "Jamás el pueblo de Cataluña se apartará de la vía democrática, pacífica y el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos y los derechos civiles de todos los ciudadanos. Ofrecemos siempre, y lo haremos, diálogo y negociación, por si quieren parar los abusos, liberar a los presos, aceptar el retorno de los exiliados y se quiere hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo, aquí estamos y estaremos siempre, como dijo el presidente Kennedy: que nunca negociemos por miedo pero nunca tengamos miedo a negociar".

No acatar la sentencia

"No puedo aceptar ninguna sentencia que no sea la libre absolución", ha proclamado sobre el juicio del 1-O. "En caso contrario, estudiaré la decisión a tomar y me pondré a disposición del pueblo a través de los representantes legítimos del Parlament. Una decisión que será comunicada a los representantes catalanes en el Congreso y el Senado y del Parlamento europeo para que actúen con fidelidad al pueblo de Cataluña", ha apuntado Torra.

Medidas sociales

El 'president' ha hablado de cohesión social vinculada al soberanismo. Y ha anunciado que en el debate de política general previsto para la primera semana de octubre presentará el estado y plan de ejecución de todas las medidas sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional para hacer efectivo su contenido. Es el caso, entre otras, de la ley de vivienda y pobreza energética.

Proceso constituyente y proyección

Torra ha propuesto iniciar "la primera fase hacia el proceso constituyente fruto de grandes consensos". "Apelo al 80% que cree en el referéndum y rechaza la represión y la monarquía", ha aseverado. Por ello, ha asegurado que creará "un foro cívico social y constituyente con la máxima participación social", y ha apelado a tres ejes de actuación en los próximos meses: movilización en la calle, instituciones al servicio de la república y máxima proyección internacional. "Nuestro punto de partida es el referéndum del 1 de octubre, la movilización del 3 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre", ha subrayado.

Referéndum, antirepresión y republicanismo son tres consensos, según Torra, que marcan la sociedad catalana actual. Y es que el 'president' ha asegurado que "el independentismo tiene la mayoría social detrás" porque dispone de mayoría absoluta en el Parlament.

La "causa general" del Estado

Torra ha reivindicado el referéndum del 1-O frente a la violencia estatal. "La violencia de Estado ha enterrado los derechos civiles y las libertades fundamentales, que teóricamente la Constitución nos tenía que preservar", ha denunciado, y ha añadido que ahora están ya "las cartas sobre la mesa".

"Sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado cuando emprendemos el camino radicalmente pacífico y democrático de la autodeterminación". Frente a ello, ha planteado, citando a Pompeu Fabra: "Solo tendremos lo que nosotros sepamos ganar".

En este sentido, ha denunciado la vulneración de los derechos humanos fundamentales y ha descrito una "gran causa general contra los derechos civiles y nacionales que el Gobierno ha instruido y mantiene".