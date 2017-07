'The Economist' sugiere a Rajoy una reforma constitucional para "mantener" la unidad

El popular semanario británico 'The Economist' asegura que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería impulsar una reforma constitucional si quiere mantener la unidad de España.

El rotativo mantiene que la estrategia actual de Rajoy con los catalanes es "efectiva" y "beneficiosa políticamente para él en el resto de España" pero "ignora el descontentamiento de Cataluña con el actual marco constitucional". "Mantener el país unido podría requerir revisarlo", asegura el artículo publicado, que advierte, pero, que la Generalitat "ha fracasado a la hora de conseguir apoyos internacionales" para el referéndum.

