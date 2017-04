El testaferro de González sobre Cifuentes: "Vaya tía hija de puta"

El testaferro de Ignacio González y responsable de las sociedades del Canal de Isabel II en América, Edmundo Rodríguez Sobrino, calificó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de "vaya tía hija de puta" en una conversación privada grabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado noviembre.

Cifuentes, enfrentada a González y su mentora, Esperanza Aguirre, llevó ante la fiscalía sus sospechas sobre las gestiones irregulares en el Canal, lo que reforzó las investigaciones ya iniciadas.

La conversación en la que Rodríguez Sobrino critica a la presidenta de la Comunidad fue además clave para que los investigadores sospecharan que ocultaba su botín en el extranjero. El testaferro mantuvo un encuentro en Madrid con el hermano de González que transcurrió de la siguiente forma, según el contenido al que ha tenido acceso 'El País'.

-Edmundo Rodríguez: "Ahora, el día 30 le dan una medalla, en el Senado, al gerente de la triple A y el día 1 le dan otra medalla en la Asamblea". [Parece referirse a Ángel Rondón, socio local del Canal en República Dominicana, y una suerte de conseguidor de contratas públicas en ese país a cambio supuestamente de sobornar a políticos con dinero del Canal].

-Pablo González: "Tú, como si no hubieras existido".

-Edmundo: "No, no solo eso, si no…. Yo soy el corrupto, el hijo de puta de las bolsas [alude a un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) que hizo con Ignacio González en el que fueron grabados por detectives contratados en España a modo de espías]; el no sé que… todo esto. O sea el rollo que mantienen Garrido [Ángel] y Cristina Cifuentes… (ininteligible) vaya tía hija puta".

-Pablo: "Mira yo creo que para los políticos… Es que ellos buscan siempre un chivo expiatorio, por si hay algo, en este caso les viene bien… Es que te dan ganas de querellarte".

-Edmundo: "La cosa es que todo el mundo me dice, no lo hagas".

-Pablo: "La noticia, como acusado (ininteligible) tú has estado en Panamá".

-Edmundo: "En Hong Kong".

-Pablo: "Pero es que además, yo, hay una cosa que (ininteligible) esta señora dice que yo soy un corrupto, un delincuente, un no sé qué..."

-Edmundo: "Y entonces te empiezan a buscar las cosquillas, pero vamos yo tengo puntos débiles, que no cuento a nadie, todo el mundo tiene puntos débiles claro, sobre todo tenemos puntos débiles que es… Hacienda, que no tiene nada que ver con nada… pero sí tiene que ver, claro. A final ellos tienen la llave".

LA 'HOSTIA' FISCAL

El testaferro de González parecía estar obsesionado con Hacienda y en otra conversación con el abogado Carlos Rodríguez Fernández, que también difunde 'El País', confesó su "debilidad".

-Edmundo: "Le ha dado vueltas Carlos, esto es, cuáles son mis pecados reales".

-Carlos Rodríguez: "No, el pecado político… es estar pluriempleado".

-Edmundo: "Pero Carlos eso no es punible, eso no es judicializable. Es punible el tema fiscal".

-Carlos: "Pero eso no es punible".

-Edmundo: "Bueno, por el tema fiscal me pueden pegar una hostia".

-Carlos: "Sí, sí, pero no vas a la cárcel por eso".

Rodríguez Sobrino ingresó en la cárcel el pasado día 21 de abril.