La tesis doctoral de Pedro Sánchez en PDF

La tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado "dos de los softwares más reconocidos" en controles antiplagio con un nivel de detección del 13% en la herramienta Turnitin y del 0,96% en PlagScan, según ha asegurado el Ejecutivo, que considera que de esta manera queda claro el "contenido original del trabajo, superando ampliamente los estudios de coincidencias". El PDF de la tesis de Sánchez ya puede consultarse.

El Gobierno ha explicado que los porcentajes del 13% en Turnitin y del 0,96% en PlagScan "se deben a las citas y referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de investigación que cualquier software casi por defecto no puede discriminar a pesar de lo avanzado de su tecnología". Catedráticos y altos cargos de varias universidades públicas y privadas españolas, acostumbradas a la utilización de estas herramientas antiplagio en trabajos universitarios, han asegurado que resultados "por debajo de un 15% suelen considerarse correctos". Existe un amplio consenso en el ámbito académico, señala por su parte la Moncloa, en considerar que se trata de porcentajes normales de acuerdo a la normativa y los protocolos de verificación.

El Gobierno recalca que, teniendo en cuenta que es frecuente que los 'software' de análisis de textos científicos detecten partes de trabajos como coincidencia que, sin embargo, se encuentran debidamente citados, referenciados, es importante contrastar la información y todas las referencias dándoles sentido a las mismas. Tanto en el estudio de Turnitin como en PlagScan se han excluido los artículos de actualidad de naturaleza periodística con posterioridad a la tesis actual, la bibliografía y las fuentes con similitudes inferiores al 1%. Por ejemplo, todas las veces que se repite el título de la tesis o parte del mismo. Se han depurado también en la medida de lo posible las coincidencias bibliográficas en las notas al pie de página, pudiéndose, con un análisis más pormenorizado, obtener en los dos 'software' todavía unos porcentajes menores en coincidencias.

La publicación de estos resultados se ha realizado antes de que a lo largo de la jornada se pueda acceder al texto íntegro de la tesis de Sánchez a través de internet, una vez que el presidente del Gobierno decidiese el jueves dar este paso para hacer frente a las dudas vertidas sobre la originalidad de su trabajo tanto por la oposición como por diversos medios de comunicación.

Sánchez presentó su tesis doctoral el 26 de noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela, en una lectura pública en la que consiguió la calificación de sobresaliente cum laude con un trabajo titulado 'Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)'. La tesis doctoral fue dirigida por la profesora María Isabel Cepeda González. El tribunal que evaluó la tesis estaba presidido por la profesora Cristina Ruza Paz-Curbera y compuesto por Santiago Pérez Pérez-Camarero como secretario y los vocales Ricardo José Rejas Muslera, Alejandro Blanco Fernández y Juan Padilla Fernández-Vega.

No de manera "irrefutable"

El Ejecutivo ha pasado estos controles a la tesis de Sánchez con la verificación de las herramientas Turnitin (que se emplea en la Universidad de Oxford) y PlagScan (referencia en Europa) después de ponerse en cuestión por las informaciones de varios medios de comunicación que aseguran que plagió trabajos de otros autores y documentos oficiales. No obstante, Lluis Val, el gerente territorial de Turnitin, ha admitido que el dato aportado por el 'software' "no va a determinar si existe o no plagio de manera irrefutable" y ha reconocido la posibilidad de "customizar el resultado". "Debemos entender que 'Turnitin o cualquier sistema antiplagio no va a decir si es plagio o no de manera irrefutable o absoluto como si fuera un control de alcoholemia, lo que dirá es el grado de similitudes que se han encontrado respecto al material que existe", ha explicado Val, en una entrevista en Onda Cero. Val entiende que, una vez sometido el texto al análisis del programa, "es muy necesaria una revisión humana para comprobar si esas similitudes corresponden a un plagio o no".

En cuanto al hecho de que pueda considerarse o no plagio en función del dato del 13% de coincidencias que, según Moncloa, ha hallado 'Turnitin' en la tesis de Sánchez, ha admitido que "no hay una respuesta homogénea" para determinar que ha existido plagio igual que "es muy difícil tener una definición homogénea de lo que es un plagio". "Nada es si, nada es no, nada es blanco ni nada es negro, estamos en un matiz de gris", ha reconocido el responsable territorial del programa. Según ha indicado, "puede existir un documento con un 10% de coincidencia porque contiene citas que estén mal citadas y que no supusieran un gran valor añadido al trabajo y existir otro con un 7% de coincidencias que tengan que ver con las conclusiones finales y el valor intrínsico sea muy importante y pudiera ser un plagio flagrante".

El "orgullo" de Sánchez

Desde este viernes todos los interesados podrán contar con una copia del documento, sobre la diplomacia económica española, y comprobar si los interrogantes tienen algún sustento. Sánchez insiste en que no. "Hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? Hablemos claro: el problema es que quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición", escribió Sánchez en su cuenta de Facebook. El texto rezumaba malestar, con el presidente proclamando su "orgullo" por el trabajo realizado y acusando al PP y a Ciudadanos de "cruzar todas las líneas rojas".

La polémica llega cuando Sánchez pasa por su peor momento desde que llegó a la Moncloa. El Gobierno se ve lastrado por la caída de Montón, a raíz de un escándalo en la desprestigiada Universidad Rey Juan Carlos muy similar al que se ciñe sobre Pablo Casado, y por la descoordinación, plasmada en sus numerosas rectificaciones. El 'caso tesis' amplifica la sensación de un Ejecutivo en horas bajas.

El foco, en Casado

El presidente no podía permanecer de brazos cruzados, explican en la Moncloa, viendo cómo "el globo se iba hinchando" en su contra. Pero son muchos en el PSOE los que consideran que el paso llega tarde. "Toda la rumorología hubiese quedado en nada si hubiese colgado la tesis en la web hace tiempo", dijo un importante diputado. Hay colaboradores de Sánchez que le dan la razón. Explican que ya en el 2014 le recomendaron que hiciera accesible el trabajo, pero el líder se negó. No quería, continúan en su entorno, ser escrutado académicamente y no quedar en buen lugar. "Ahora es inevitable. Damos por supuesto que muchos medios titularán que la tesis es mala, banal y mediocre", explican fuentes socialistas.

En el Gobierno aseguran que las acusaciones de irregularidades no están sustentadas, algo en lo que coincide la Universidad Camilo José Cela, que tras revisar todo el proceso de la tesis de Sánchez concluye que fue "normal". Los socialistas intentan ahora reorientar el foco hacia Pablo Casado, cuyo máster está siendo investigado por el Tribunal Supremo. El líder del PP obtuvo el título sin asistir a clase, cursando solo cuatro de las 22 asignaturas gracias a convalidaciones. Nunca ha mostrado los trabajos con los que aprobó esas materias y la marcha de Montón le deja en una posición muy incómoda. "No sabemos dónde están los trabajos de Pablo Casado. Y eso sí puede ser un problema, porque está en los tribunales", señaló la vicepresidenta, Carmen Calvo.