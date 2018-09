El tenso rifirrafe entre Aznar y Rufián en el Congreso

La comparecencia de José María Aznar en el Congreso en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ha vivido este martes su punto álgido durante la intervención del diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha atacado duramente al expresidente del Gobierno a cuenta de la corrupción y la guerra de Irak. Estas son algunas de las duras frases que se han intercambiado:

Rufián: ¿Tiene usted vergüenza?

Aznar: Señor diputado, como lleva 18 años menos que yo en esta casa, me permitirá el consejo de que no creo que se pase a la historia del parlamentarismo por la vía del histrionismo (...). Usted es el representante de un partido golpista que quiero romper el orden institucional. Ahora han querido dar otro golpe y tiene a sus principales dirigentes en prisión, acusado de rebelión y sedición.

Rufián: No tiene vergüenza, difiende un partido fundado por golpistas del año 36.

Aznar: Quien diga que existe una caja b en el PP, tendrá que demostrarlo.

Rufián: ¿Se da usted cuenta de que me está diciendo que intente probar hechos de corrupción sentenciados? ¿A usted no le chirría esto, pedirme que pruebe hechos sentenciados?

Rufián: "¿No le da verguenza comparar a un traficante de tabaco con Zaplana, Matas, Rato, Acebes, Sepúlveda, Camps, López Viejo, Cortina, Berlusconi, el Bigotes, Bárcenas, Correa y Alejandro Agag? ¿Sabe qué comparte toda esta gente? Se lo digo yo, antes de que me diga lo que pasó en el 36 como si fuera un trol de Twitter: toda esa gente fue a la boda de su hija en El Escorial. ¿Y usted me dice que no sabía lo que pasaba? Eso no era una boda, sino un cártel.

Aznar: De toda la lista, ni uno solo de mis ministros está condenado por hechos relativos al ejercicio de su gobierno (...). Yo no me casé ese día, yo me casé en el 77. Parece que es batante lógico que mi yerno vaya a la boda de mi hija. Por cierto, la lista -cuando termine de hacerse selfies- la tiene mal.

Rufián: ¿Es usted el J. M. de los papeles de Bárcenas? (...). Sí, yo le acuso de ser el responsable de un partido que según los jueces de ser una enorme maquinaria de corrupción.

Aznar: Fíjese, yo tengo la sensación de que mi partido me quiere mucho, igual a usted no le pasa.

Rufián: Usted se hacía fotos (con Ogiang, Gadafi y otros dictadores). Le pido que tenga vergüenza y que no me hable a mí aquí de bombas, tenga un poquito de vergüenza".

Aznar: No creo que entre mis obligaciones esté tener que escuchar la última parte de la intervención del señor diputado.

Rufián: Entiendo que la Udef no le merece respeto porque no me ha contestado. Voy a volver a preguntar.

Aznar: Ignoro esas declaraciones del jefe de la Udef, no hay pruebas ni evidencias de esas adjudicaciones.

Rufián: Usted no es el protagonista de un milagro económico junto a Rago, usted es el responsable de sacar de las universidades y de las escuelas de mi generación.

Aznar: Ni conocía ni contraté a Correa.

Rufián: Usted es el Steve Jobs de la 'Gürtel'.

Aznar: Duermo muy bien (...). El histrionismo y el parlamentarismo están enfrentados. No siga por ese camino porque no le va a ir bien.