Suspenden 14 meses sin empleo ni sueldo a un profesor denunciado por acoso sexual a universitarias

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha suspendido de empleo y sueldo por un periodo de 14 meses al profesor de la Facultad de Educación acusado de acoso sexual a varias alumnas de un Máster procedentes de Paraguay.

La sanción establece nueve meses de suspensión de empleo y sueldo por este caso de acuso denunciado, otros tres meses por marcharse al extranjero sin permiso de la universidad y dos más por amenazas, según ha adelantado la 'Cadena Ser'.

En la resolución, se establece que el docente "propició situaciones inadecuadas e improcedentes" con el propósito de establecer relaciones "de naturaleza personal y fuera del ámbito académico".

Además, expone que los hechos "se ven agravados" dado que las alumnas procedían de distintos países hispanoamericanos, en su mayor parte estudiantes de la República de Paraguay, que accedieron a los estudios tras "una rigurosa selección" y fueron becadas en su país de origen al carecer de medios económicos para hacer frente a los fastos que suponía su estancia en España.

"Estos elementos propician que las alumnas sean muy vulnerables ya que, de no superar los exámenes de las asignaturas, podrían no graduarse y verse obligadas a devolver el dinero", argumenta la resolución.



Considera la resolución que los casos relatados se pretendió "sobrepasar la barrera del comportamiento amistoso y buscar una relación indeseada y no querida por las alumnas, con la existencia de una relación de superioridad que distingue a una de las partes y sin que diese el libre consentimiento y tolerancia la otra parte".