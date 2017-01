Susana Díaz, satisfecha con el impulso a la  financiación y la corresponsabilidad fiscal

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha mostrado satisfecha de los resultados de la VI Conferencia de Presidentes, especialmente del compromiso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y de que se vaya a evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal.

"Se trata de conocer cuál es la media de los tramos autonómicos de los impuestos cedidos (a las comunidades autónomas) y eso tiene que ir ligado al nuevo modelo de financiación autonómica", ha dicho en rueda de prensa, en la que se ha mostrado convencida de que el informe que se elabore al respecto va a condicionar, o al menos "influir", el nuevo sistema de financiación porque "hay una voluntad mayoritaria de que eso se produzca", ha asegurado.

Sobre la celebración de la Conferencia, ha dicho que es "un buen síntoma de normalidad institucional", y se ha congratulado de que estos encuentros entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas se van a "consolidar" con carácter anual porque así se ha establecido hoy.

"Y los acuerdos adoptados se van a evaluar, lo que va a dar credibilidad a este órgano", ha resaltado Díaz, que ha apostillado: "Nos vamos a responsabilizar mucho más todos en los acuerdos que se tomen".

"HAGA LO QUE HAGA ME COGE EL TORO"

Por otra parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho hoy sobre el tuit del PP de Madrid que contrapone su gesto serio con el semblante sonriente de Cristina Cifuentes que ella no está para "tonterías" y que haga lo que haga le "coge el toro".

"Yo no estoy para tonterías; cuando vine el 12 de octubre me decían que me reía mucho con Rajoy y hoy que estoy seria ¡Haga lo que haga me coge el toro!", ha quitado importancia la presidenta de la Junta de Andalucía, preguntada por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión.

Tras subrayar que para ella la cumbre de hoy ha sido una "reunión formal con temas de enjundia", en la que ha pretendido aportar "soluciones" y que los ciudadanos vean que ha sido "útil" para ellos, ha recalcado que con "tonterías", "chascarrillos" y "tontadas" como esa no piensa "perder el tiempo".

El Gobierno andaluz ya había presentado anteriormente su malestar ante el tuit difundido por el equipo de Cifuentes con la foto de ambas en la Conferencia de Presidentes y el mensaje "cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no".

SOBRE PATXI LÓPEZ

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado hoy, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Conferencia de Presidentes, que tiene "muchísimo cariño" al exlehendakari Patxi López, pero ha declinado opinar sobre su candidatura a las primarias. "No hablo del PSOE", ha aseverado.

La también secretaria general de los socialistas andaluces, que aún no se ha pronunciado sobre la candidatura de López dos días después de que éste la presentara a los medios, ha justificado su silencio en el carácter institucional de su comparecencia.

"Por mucho que me pregunten en distintos formatos les voy a defraudar. Estoy aquí como presidenta de Andalucía, no como secretaria general del PSOE", ha insistido Díaz, ante las reiteradas preguntas sobre el mismo asunto.

Esa afirmación ha llevado a una de las periodistas presentes a sugerirle que el lapsus podía deberse a que le gustaría ser la secretaria general del PSOE, a lo que ella ha replicado que "no hay lapsus ni desliz, yo soy -ha dicho- la secretaria general del PSOE andaluz, elegida por un congreso".