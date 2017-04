Susana Díaz pide "pasar página" en su visita a Cataluña

Desde la campaña electoral catalana del 2015 Susana Díaz solo había visitado Cataluña en una ocasión. Fue el verano pasado en un acto que despertó suspicacias. Pasado el cisma que supuso la investidura de Mariano Rajoy y que tensó las relaciones entre el PSC y el PSOE, la presidenta andaluza ha visitado este miércoles Barcelona para preparar su campaña catalana a las primarias socialistas. Tras reunirse con 200 activistas y su equipo de trabajo en la sede del PSC, ha mantenido un encuentro con Miquel Iceta. Díaz ha querido mostrar un talante dialogante, llamando a "pasar página" y abandonar el rencor tanto dentro del PSOE como entre comunidades autónomas.

"Quiero el voto libre de la esperanza, de la ilusión, no quiero el voto del rencor, quiero a aquellos que pasen página y pongan rumbo al presente y al futuro que necesitamos construir juntos". Tras criticar la actitud del ministro Cristóbal Montoro y los presupuestos del PP, ha abogado por un modelo de financiación que no enfrente a las comunidades. "Mal vamos si para defender unos presupuestos hay que insultar, humillar y hablar mal de un territorio", ha dicho la presidenta, en respuesta al portavoz del PP, Rafael Hernando.

Sobre el modelo de financiación ha asegurado que no va ser fuente de enfrentamiento. "No voy a tener problemas en la defensa de la financiación -ha sentenciado-. Hay que permitir que el nuevo modelo garantice la igualdad y permita poner rumbo a la recuperación que nos han anunciado y no era tal".



DIÁLOGO PARA EL DEBATE SOBERANISTA

En relación al pulso independentista, la presidenta andaluza ha señalado que, si las bases la encumbran como líder del PSOE, irá de la mano del PSC para evitar el choque de trenes. "Vamos a ser muy activos en dar una solución que merecen los ciudadanos de Cataluña y toda España, frente a los que es muy evidente que tenían que aportar muy poco, algunos porque no tenían intención de moverse y otros porque el camino que recorren nos lleva al precipicio. El PSOE y el PSC formaremos parte de la solución desde el diálogo, la negociación y el pacto. Todo en el marco que es la constitución de una comisión en el Congreso".

Díaz volverá a Cataluña el próximo día 26, donde realizará su principal acto público de campaña en territorio catalán, que coordina Joaquín Fernández, secretario de organización del Baix Llobregat. Además de Antonio Balmón, alcalde de Cornellà y primer peso pesado del PSC que su puso del lado susanista, la presidenta andaluza también cuenta con los apoyos de las exdiputadas Isabel López Chamosa y Meritxell Cabezón; los alcaldes de Sant Andreu de la Barca (Enric Llorca), Constantí (Oscar Sánchez), Baguergue (Marc Tarrau), Gimenells (Dante Pérez) y Bossòst (Amador Marqués); el portavoz del PSC en Alcanar, Albert Alarcon, y José Castro, concejal en L’Hospitalet de Llobregat.