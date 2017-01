Susana Díaz apuesta por un PSOE sin "complejos" y alternativa al PP

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apostado hoy por que el PSOE salga de su próximo Congreso del mes de junio "desacomplejado" y con un proyecto "ganador" que no se resigne a ser el primer partido de la izquierda y sea de nuevo alternativa al Gobierno del PP.

En declaraciones a los medios durante el Comité Federal del PSOE, Díaz no ha querido adelantar una vez más si se presentará a las primarias para liderar el PSOE: "Esto no se trata de mí. Siempre estaré donde digan mis compañeros y compañeras. Hoy no estamos en eso".

Díaz, eso sí, ha aplaudido el discurso "formidable y brillante" en esta reunión del presidente de la Gestora, Javier Fernández, quien ha llamado a su partido a abandonar el "ombliguismo" y ha exigido "lealtad" a los críticos.

"Muchos nos hemos identificado con sus palabras, en la necesidad de que el PSOE sea más PSOE que nunca", ha remarcado Díaz.

La líder de los socialistas andaluces considera que el Congreso de junio debe ser un "punto de inflexión" para el partido en el que se abandonen las "derrotas electorales" gracias a un proyecto "integrador, "desacomplejado" y "ganador".

"El PSOE no está para ser el primero de la izquierda ni para condicionar las políticas de la derecha", ha alertado Díaz quien, sin embargo, sí ha valorado la posición política de su partido en el Congreso de los Diputados que ha permitido la subida del salario mínimo o "tumbar" las reválidas.

Ha insistido en que por su parte no es momento de hablar de su posible candidatura para sustituir a Pedro Sánchez en la Secretaría General del partido.

"Cuando llegue el momento de esas candidaturas todas las personas que lo deseen tendrán la libertad de presentarse", ha remarcado Díaz, que ha reiterado que en este momento no va a entrar en ese debate, al tiempo que ha dejado claro que lo que hagan los demás es "irrelevante" para ella.

Por eso ha restado importancia a esa ronda de visitas que va a realizar por invitación de algunas federaciones del PSOE y que ha enmarcado en un trabajo habitual como dirigente de los socialistas andaluces.

"No hay más, no le saquen más punta al lápiz, que no hay más", ha bromeado.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tomará la decisión de presentarse o no a las primarias del PSOE que se celebrarán el próximo mayo al margen de lo que haga el exsecretario general Pedro Sánchez: "eso no influirá, le da igual", han asegurado hoy fuentes cercanas a la dirigente andaluza.

Según las fuentes, Díaz no tiene "ni idea" de lo que va a hacer Sánchez, pero está convencida de que habrá más de un candidato a liderar el partido y de que habrá "competición".

Algo que no asusta a la presidenta de Andalucía, que asegura vivir en una "permanente competición".

Su intención, no obstante, es no hablar de su posible candidatura hasta que esté elaborada la ponencia política del 39 Congreso Federal y se convoquen formalmente las primarias, en un Comité Federal Extraordinario que podría celebrarse en marzo o abril.

Susana Díaz cuenta, no obstante, con que "a partir de hoy cualquiera puede salir" a anunciar su candidatura.

Según las fuentes, la secretaria general de los socialistas andaluces confía en que haya "acuerdo" entre el PSOE y el PSC, en el marco de la revisión de relaciones que emprendieron a finales del pasado año, y asegura que ella participará en el "debate político" que se está tejiendo, "no en el orgánico".

Respecto a las promesas de "neutralidad" en las primarias que ha hecho Iceta, su entorno recuerda que "ella tiene una mala experiencia con la neutralidad", en alusión al 38 Congreso Federal que afrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón.

Satisfecha con la intervención que ha hecho hoy en el Comité Federal el presidente de la gestora, Javier Fernández, y con el desarrollo del cónclave, la presidenta andaluza replica a los que se quejan de a larga espera que queda para a las primarias: "más largas eran las noches en que perdíamos las elecciones", según las fuentes.