Una sociedad offshore vinculada a Trias operó cuando ya era alcalde

No ante una cámara. Esta vez ante siete. El exalcalde de Barcelona Xavier Trias negó una vez más ayer cualquier tipo de implicación en un trust familiar que presuntamente utilizaron los Trias para controlar fondos en el banco RBS Coutts en Ginebra. El líder del grupo municipal Demòcrata en el ayuntamiento catalán rehuyó las acusaciones pero sí admitió que su padre tenía un dinero en el país trasalpino por el que ya fue multado, señaló, en 1959. Una fortuna de la que, dijo, nunca se benefició. Esa estructura offshore en la que supuestamente participó como beneficiario habría estado funcionado al menos hasta el 4 de enero del 2013, año y medio después de la llegada de Trias a la alcaldía de la capital catalana, según El Confidencial.

Trias y sus 11 hermanos decidieron contratar los servicios de un abogado para que analice los documentos que presuntamente les implican en la estructura JTB Family Settlement, que se habría mantenido operativa entre 1994 y el 2008, años en los que fallecieron el padre y la madre del exalcalde. «Jamás he tenido relación alguna con cuentas en el extranjero, jamás he tenido dinero fuera de España y nunca he participado en operaciones financieras vinculadas a mi familia. Si hace falta, iremos a Suiza a aclarar el tema y sacarnos de encima este desconcierto en el que vivimos». «No desprecio la investigación -aclaró-. A veces tienen visos de verdad».

VINCULADA A LA MADRE / A partir del 2008, según reveló El Confidencial, una sociedad pantalla vinculada a JTB (Highgate Partners Corps) se mantuvo activa hasta el 2013. Aparece citada en un archivo Excel creado por RBS Coutts de Ginebra en el 2011 vinculado a la madre de Trias, Maria Vidal de Llobatera Bassols, junto a los trust The JTB Family Settlement y The JTB Grandchildren’s Sub Fund, aunque la matriarca aparece como «fallecida». Según los documentos, Highgate Partners Corp. habría sido utilizada para triangular el control de los fondos que presuntamente tenía la familia en el RBS Coutts y otros posibles bienes, un esquema habitual en los paraísos fiscales, al aparecer categorizada como «sociedad perteneciente a un trust».

El exconseller de Sanidad y Presidencia puso en duda «la veracidad de todo lo publicado» por El Confidencial y La Sexta y se reservó el derecho de acudir a los tribunales si lo considera conveniente. Esa fue la vía que eligió contra el diario El Mundo después de que este rotativo le acusara de tener una cuenta en Suiza con 13 millones de euros. Esa querella todavía está por resolverse. «Se explican historias que no son verdad. Se pone mucha imaginación. Siempre digo que el que encuentre los 13 millones, le doy 12 y yo me quedo con uno». Lo único que admitió es el dinero que su padre, Juan Trias Bertran, tenía en Suiza. Una cantidad por la que ya tuvo que rendir cuentas en 1972 y de la que él, insistió, nunca se benefició. Lo que constaba, quizás se equivocó con la fecha, era una sanción de 30.000 pesetas a su padre impuesta en 1959, tal y como aparece en el BOE del 9 de marzo de 1959.

Sobre sus hermanos, Trias explicó que estas acusaciones les han dejado «en estado de shock y muy sorprendidos». «Pueden tener algún sentido de veracidad, pero son falsas», aseveró, sin mayor detalle. Preguntado sobre si piensa dimitir, aseguró que no se le ha pasado por la cabeza, ya que está «convencido» de que no ha hecho «nada malo». «No es la primera vez que recibo acusaciones falsas, así que no dejaré de dar la cara cuando sea necesario».