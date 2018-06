'Señor guapo': así ha bautizado la prensa extranjera a Pedro Sánchez

La moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, que se ha saldado este viernes con la elección del primero como nuevo presidente del Gobierno, se ha plasmado en las portadas de los principales medios internacionales.

Los vecinos franceses, con Le Monde a la cabeza, asegura en su titular que "Mariano Rajoy admite su derrota ante la votación de la moción de censura en el Parlamento", centrándose en el discurso de despedida que ha dado el entonces presidente del Gobierno en el hemiciclo antes de la votación:



También la competencia de Le Monde, Liberátion, ha dejado constancia de que "Mariano Rajoy ha sido revocado por el Parlamento y reemplazado por Pedro Sánchez":

La agencia de noticias France Press se hace eco del atractivo físico del líder del PSOE para informar de quién es Pedro Sánchez, al que llama "el señor Guapo de España"

Who is Pedro Sanchez? Spain's "Mr Handsome" is automatically handed the premiership after succeeding with his risky no-confidence motion against Mariano Rajoy https://t.co/oi2WE1phdY