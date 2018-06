Sánchez rompe el protocolo y promete el cargo solo ante la Constitución

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si la Constitución española determina que el Estado es aconfesional, la "normalidad" (o aplicación de la dicha Constitución) es lo que ha realizado P. Sánchez y no sus antecesores. Y son estos últimos quienes rompieron el protocolo en no aplicando la nueva Constitución. Han tenido que pasar 40 años para que se haga lo que dicta la Constitución. Cada cual con sus creencias religiosas en su vida privada, y no pública (política, social).