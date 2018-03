Sánchez no descarta una moción de censura, aunque "los números son difíciles"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado hoy que no descarta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque ha reconocido que "los números son difíciles".

En una entrevista en La Voz de Galicia, el líder socialista considera que en la actualidad "siguen vigentes" los "presupuestos" que lo llevaron en su día a optar a una investidura, más tarde frustrada al rechazarse mutuamente Podemos y Ciudadanos.

"No descarto presentar una moción de censura, pero los números son difíciles y es evidente que Ciudadanos está apoyando de manera decidida al Gobierno del Partido Popular. Lo hizo cuando presentó los 150 acuerdos para la investidura de Rajoy, que, por cierto, más del ochenta por ciento no han sido cumplidos", declara.

En su opinión, en la actualidad "existe un Gobierno y un socio de Gobierno que de palabra parecen no coincidir, pero que en los hechos coinciden".

"Estamos asistiendo al fin del ciclo político del conservadurismo en el país, y el sucesor será la izquierda. Y eso ocurrirá cuando Mariano Rajoy convoque las elecciones. A mí, como líder de la oposición, lo que me toca hacer es exigirle a Rajoy que salga de su parálisis, que gobernar no consiste solo en vivir en el palacio de la Moncloa sino ocuparse de los problemas reales de la ciudadanía", continúa.

Pide tomar "con cierta precaución" los sondeos, pues cree que hasta que llegue otra cita con las urnas, sus resultados no serán fiables.

"La izquierda no está movilizada, no porque no tenga motivos, sino porque no están convocadas las elecciones, y estoy convencido de que cuando estén convocadas, se movilizará en torno al único partido que es capaz de liderar el cambio político que exige España", añade.

Su objetivo es responder, entonces, a tres grandes cuestiones: "Cómo se crece, cómo se redistribuye el crecimiento y cómo regeneramos la democracia"