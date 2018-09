Sánchez niega que haya plagiado su tesis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagiar su tesis doctoral, según han anunciado a primera hora de este jueves la Moncloa y el propio jefe del Ejecutivo vía Twitter. Sánchez ha subrayado que es "rotundamente falso" que su tesis sea un plagio y ha advertido de que "salvo que medie rectificación de la información publicada, emprenderá acciones legales en defensa de su honor y dignidad".

Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS.

Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de septiembre de 2018

El presidente sale así al paso de las informaciones publicadas por el diario 'Abc', que sostiene que Sánchez plagió su tesis, titulada 'Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)'. Según 'Abc', el presidente "copió a otros autores, 'fusiló' informes del Gobierno de Zapatero y volcó en la tesis artículos suyos ya publicados".

Por su parte, 'El Mundo' ha informado este jueves de que un asesor del Gobierno de Zapatero participó en la elaboración de la tesis. Se trata, según el rotativo, del economista Carlos Ocaña, actual miembro del comité ejecutivo del Real Madrid y que cuando se realizó el trabajo era jefe de gabinete del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. Posteriormente, en el 2013, Ocaña publicó un libro confirmado con Sánchez con el título 'La nueva diplomacia económica española' que reproduce gran parte de la tesis del presidente del Gobierno.

Desmentido de Ocaña

Ocaña ha negado este mismo miércoles haber elaborado, total o parcialmente, la tesis doctoral de Sánchez, según un comunicado remitido a la agencia Efe. El economista explica que después de que el presidente elaborase su tesis, colaboró con él en la publicación del libro. "(Este trabajo) está basado en la tesis del presidente del Gobierno y yo me limité a escribir partes de algunos capítulos", precisa Ocaña, antes de añadir que la aportación "básica" que realizó "fue la incorporación de cuestiones que no se abordaban directamente en la tesis o que podían servir de ejemplo para explicar algunas ideas del texto universitario".

El que fuera mano derecha de Sebastián concluye su comunicado asegurando que es "absolutamente falso" que por la colaboración en la publicación de ese libro "haya recibido remuneración alguna".

La polémica por la tesis de Sánchez saltó este miércoles en el Congreso, cuando Albert Rivera sembró la duda y pidió al presidente que la hiciera pública. La tesis de Sánchez se puede consultar en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. La consulta no se puede hacer 'on line' como dijo el presidente, sino que se debe hacer presencialmente, rellenando un cuestionario y bajo la atenta mirada de los bibliotecarios, que no permiten ni fotocopiar el trabajo ni hacer fotos. Esto dificulta averiguar si Sánchez plagió parte de la publicación que le hizo doctor en Economía y Empresa.