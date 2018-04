«Rivera está haciendo el máster de la hipocresía política»

–Muchos temas sobre la mesa. Presupuestos, Cifuentes, Cataluña, encuestas... ¿Qué es lo que le preocupa a Pedro Sánchez a día de hoy?

-El desempleo, la precariedad laboral, el retroceso en los niveles de cohesión social, la parálisis de este gobierno y Cataluña especialmente.

–Hablando de Cataluña. ¿Cuál es la posición que van a mantener en este momento?

-Nosotros siempre dijimos que íbamos a mantener una posición de Estado y eso significaba tratar de defender la legalidad vigente, la Constitución y el Estatuto de autonomía ante el desafío secesionista. Una vez repuesta gracias al artículo 155 y descartada la opinión de las decisiones judiciales, que unas nos gustan más y otras menos, se trata de llegar a acuerdos entre catalanes para acabar con la quiebra de la sociedad y con la ruptura de Cataluña con el conjunto del país.

–La semana finalizó con la puesta en libertad de Puigdemont. ¿Cree que se pone en entredicho al sistema judicial español?

–Cuando se detuvo a Puigdemont en Alemania dije que vivimos en un Estado de derecho en España, Alemania y en el conjunto de la Unión Europea. Hay que ver qué mecanismos se tienen que revisar en la cooperación internacional europea, pero es evidente que desde el punto de vista político se hace difícil confiar en la estrategia del Gobierno de España. El Gobierno de España dijo que habían previsto detenerlo allí porque el delito de rebelión estaba tipificado, por lo que cuesta creer en la estrategia política del Gobierno.

–¿Cree que Rajoy ha vinculado demasiado su estrategia al tema judicial?

-Estamos viendo clarísimamente las limitaciones que tiene la estrategia judicial que tienen para resolver la crisis política. Puigdemont tiene que responder de sus actos ante la Justicia. Aquí lo que hay son políticos presos, eso es verdad, pero necesitamos una respuesta política a una crisis política.

–Otro de los temas ha sido el polémico máster de Cifuentes. ¿Cree que debería dimitir? Ustedes ya han propuesto una moción de censura.

-El mecanismo de la moción de censura es para que lo haga ella de facto. No se hace contra ningún partido político, sino para reconstruir la imagen y buen nombre de instituciones como la Presidencia de la Comunidad de Madrid como de la propia Universidad Rey Juan Carlos. A partir de ahí, va a depender de Rivera.

–¿Qué opina de la posición de Ciudadanos?

-Si algo ha quedado claro es que Cifuentes no hizo el máster y que Rivera está haciendo el máster de la hipocresía política. Tiene que pasar del dicho al hecho y creo, además, que se puede pasar de ser regenerador político a encubridor de la corrupción en cuestión de segundos si CS no apoya la moción de censura.

–¿Conocían ustedes que fuera un profesor, perteneciente al PSOE, la fuente de dicho escándalo?

-Yo no conocía que la fuente de este caso saliera aparentemente de un compañero del PSOE, pero esto es una falacia ad dominem. Aquí lo importante es saber si los datos que se aportan, no tanto un militante del PSOE sino un profesor de la Rey Juan Carlos, son ciertos o no son ciertos. Por las reacciones de llevarlo a la Fiscalía, el rectorado, los desmentidos del director del máster y de las propias profesoras es que hay algo ahí.

–¿Se trata entonces de un justiciero despechado más que una operación política?

-Va más allá de la fabricación de una noticia. El PP ha hecho dos cosas: querellarse primero criminalmente contra el medio que lo destapó además de ir contra las personas que han destapado este caso. El PSOE nada tiene que ver.

–¿Y con ese PP puede el PSOE trasvasarle votos para los Presupuestos del Estado tal como proponen?

-Nosotros frivolidades las justas. Somos un partido serio. Esa propuesta demuestra poco respeto. Estos presupuestos son ideológicos, antisociales, que no abordan las urgencias sociales.

–¿Es cierto que hay federaciones del PSOE que le están pidiendo que los apoye para desbloquear relaciones interinstitucionales?

-Ningún presidente autonómico se ha puesto en contacto conmigo para ello.