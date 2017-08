Rajoy podría reunir el 16 de agosto al Consejo de Ministros si el Parlament tramita el referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado hoy que "no es imposible" la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el próximo 16 de agosto si finalmente el Parlamento catalán decide admitir a trámite la proposición de ley para la celebración del referéndum soberanista fijado para el 1 de octubre. "En principio, yo no lo descarto", ha expresado Rajoy, que ha indicado que aunque la próxima reunión de su gabinete está prevista para el 25 de agosto "es posible que pueda haber uno antes", pero "no está decidido todavía".

El presidente del Gobierno ha efectuado estas declaraciones desde su reposo vacacional en Galicia, donde esta mañana ha salido a pasear por las orillas del río Umia, a su paso por la localidad de Ponte Arnelas, en Ribadumia (Pontevedra).

Desde allí, Rajoy ha querido insistir, en todo caso, y "con toda tranquilidad y toda moderación", en que "no habrá referéndum el 1 de octubre", ya que -ha sostenido- "España es una democracia avanzada" en la que "la ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar", en base al dictado del Tribunal Constitucional que declara ilícito el referéndum catalán.

"Aquí rige la ley y el Estado de derecho y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley", ha apuntado. "En un día no se puede aprobar una ley convocando un referéndum. Si lo hacen y violasen la ley estaríamos en otro escenario", en su opinión.

CRÍTICAS A ARRAN

Rajoy también ha denostado los ataques de Arran contra un bus turístico y bicicletas de alquiler: "El turismo es más del 10% del PIB en España. Es una riqueza para todos y que haya gente contra ello demuestra su pequeñez mental, su cortez de miras y lo mínimo de su cerebro".

Preguntado por la CUP, Rajoy ha dicho que "es una organización de extremistas radicales. Gente de extrema izquierda con programas electorales propios de hace siglos. Pero lo peor no es que exista, es que haya condicionando el nombre del presidente de la Generalitat y ahora está condicionando todo este proceso. Siempre que uno se acuesta con gente así acaba teniendo problemas", ha explicado Rajoy.