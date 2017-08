Rajoy pide que todos los partidos firmen el pacto antiterrorista

La unidad en la lucha contra el terrorismo debe trascender lo simbólico y ser, también, ser eficaz. Si hace falta, con reformas legislativas impulsadas con el máximo consenso desde el Parlamento. Este es el mensaje que el presidente del Gobierno lanzó este viernes a los partidos.

A las puertas de la manifestación del sábado en Barcelona que contará con la presencia de todas las fuerzas políticas, Mariano Rajoy advirtió que la unidad es algo más que una imagen e hizo un llamamiento a los partidos que todavía no han firmado el Pacto Antiterrorista. Es un recado para Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDECat, que asisten como observadores pero no suscribieron el texto (2015) porque no comparten algunas medidas.

Rajoy presionó desde su primera rueda de prensa tras los atentados de Barcelona y después analizar con detalle lo sucedido en el Consejo de Ministros. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya había hecho el lunes esta petición, pero el presidente fue un paso más allá al sugerir que pondrá sobre la mesa una nueva reforma del Código Penal para perseguir con mayor eficacia a un terrorismo yihadista que cambia sus modos de atentar. Los morados ya anunciaron en lunes que no lo suscribirán. Los nacionalistas no comprometieron posiciones.

MÁS QUE UNA FOTO

"Quiero reiterar el llamamiento a las fuerzas políticas que aún no han firmado. La unidad debe ser algo más que la foto de dolor compartida. Deben ser reformas que doten de mejoras la lucha contra esta lacra”, reclamó. Como es habitual, Rajoy leyó su intervención. No cabe pensar que sus referencias a “reformas”, “mejoras” y “decisiones en el Parlamento” fuesen improvisadas. Aludió al Código Penal, pero se negó a avanzar qué medidas concretas plantearía el Gobierno.

“España ya ha revisado el Código Penal en dos ocasiones y si es necesario volveremos a hacerlo en el futuro. Los yihadistas modifican su funcionamiento y nosotros debemos hacer lo propio”, anunció. La advertencia es sustantiva puesto que Podemos y los nacionalistas se negaron a firmar porque lo consideran ineficaz y afean que, en pos de la seguridad, se recortan derechos.

LARGAS A LOS MOSSOS

El presidente pasó de puntillas sobre la integración de los Mossos en Europol, acordada en la Junta de Seguridad de Cataluña en julio. Adujo que en cada país la Europol tiene una oficina nacional que centraliza la información. En España depende de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los Mossos y la Ertzaintza tienen representantes. Acceden por lo tanto a la información, pero deben hacerlo a través de la Policía.

Si la fórmula es eficiente o no, no es un debate que deba plantearse "en caliente”, sostuvo. El 'president' Carles Puigdemont le acusó, en una entrevista en el 'Financial Times', de "hacer política con la seguridad" por poner trabas a las contrataciones de nuevos mossos y a su acceso a Europol.