Rajoy pide un "esfuerzo" para acordar la financiación y a Cataluña, negociar

Presididos por el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, los mandatarios de 15 comunidades y los de las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) se dan cita este martes en el Senado en la Conferencia de Presidentes, la segunda convocada por el líder del PP y la sexta desde que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero las instauró en el 2004.

Entre las principales novedades de la cumbre destaca sobre todo la ausencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del lendakari Iñigo Urkullu, que por primera vez dejan vacío el asiento que corresponde a sus respectivos gobiernos. Abrimos aquí un hilo de información sobre los más relevante que acontece en torno a este cónclave.

20:42

Hasta aquí el relato de lo que ha dado de sí la reunión entre el Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas.

20:32

Negociación "multilateral"



El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha intervenido en la conferencia de presidentes en primer lugar ante las ausencias de Puigdemont y Urkullu, ha pedido "expresamente" que el Gobierno "no cometa el error" de negociar el sistema de financiación de forma bilateral con la Generalitat de Cataluña, como, en su opinión, ocurrió la última vez.

Pese a su preocupación, las diferentes intervenciones y negociaciones en la cumbre han dejado claro que "el nuevo modelo se negociará de manera multilateral", primero por parte de un comité de expertos y después en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por ello, su balance de la cita es "positivo". "Puede ser la mejor conferencia de todas las celebradas", ha concluido el dirigente popular, antes de invitar al Ejecutivo catalán a sumarse a las negociaciones posteriores sobre los acuerdos alcanzados.

20:17

"Haga lo que haga me coge el toro"

"Yo no estoy para tonterías; cuando vine el 12 de octubre me decían que me reía mucho con Rajoy y hoy que estoy seria. ¡Haga lo que haga me coge el toro!". Así ha respondido Díaz al tuit del PP de Madrid que contrapone su gesto serio con el semblante sonriente de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

La dirigente andaluza ha restado importancia al mensaje subrayando que el encuentro de este martes ha sido una "reunión formal con temas de enjundia", en la que ha pretendido aportar "soluciones", y que con "tonterías", "chascarrillos" y "tontadas" como esa no piensa "perder el tiempo".



20:09

Susana Díaz, satisfecha con la cumbre

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se muestra satisfecha de los resultados de la conferencia, especialmente por el compromiso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y por el hecho de que se vaya a evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal. "Se trata de conocer cuál es la media de los tramos autonómicos de los impuestos cedidos (a las comunidades autónomas) y eso tiene que ir ligado al nuevo modelo de financiación autonómica", ha dicho en rueda de prensa tras la cumbre.

La dirigente socialista está convencida, ha dicho, de que el informe que se elabore al respecto va a condicionar el nuevo sistema de financiación, o al menos "influir" en el mismo, porque "hay una voluntad mayoritaria de que eso se produzca".

Sobre la celebración de la conferencia, ha dicho que es "un buen síntoma de normalidad institucional", y se ha congratulado de que estos encuentros entre el Gobierno y las autonomías se vayan a "consolidar" con carácter anual porque así se ha establecido este martes.

19:51

Evita aclarar si pedirá perdón a las víctimas del Yak-42

Nuevamente interrogado sobre el Yak-42 y sobre si piensa pedir perdón a las víctimas en un homenaje que estas reclaman, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no tiene "inconveniente" en que tenga lugar ese acto, aunque ha evitado contestar sobre si pedirá o no disculpas a las familias.

En cuanto a las declaraciones del presidente electo de EEUU, Donald Trump, contra la OTAN, Rajoy ha señalado que él cree que esta organización "funciona muy bien" y que quiere que España siga en ella.

19:42

Silencio sobre la declaración de Bárcenas

Preguntado sobre la declaración en el juicio del 'caso Gürtel' del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien este lunes admitió la caja b del partido, el presidente del Gobierno ha esquivado la pregunta de un periodista con un "dejemos a los tribunales que actúen".

19:28

"La invitación al Gobierno catalán está abierta"

Empieza la ronda de preguntas de los periodistas. Sobre el Yak-42, Rajoy se limita a decir que suscribe las afirmaciones de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, que este lunes pidió perdón, y tras lo que la oposición y los familiares de las víctimas reclaman que el presidente dé la cara.

En cuanto a la ausencia de Puigdemont, Rajoy repite en varias ocasiones que "la invitación está abierta siempre" para el Gobierno catalán. Aunque señala que no va a hacer "reproches", apunta que "sería bueno" que "todos estuvieran presentes" en una cita como la conferencia de presidentes porque al Govern también "le importa el modelo de financiación". "Vamos a constituir un grupo para un nuevo modelo de financiación, cada comunidad va a nombrar un experto y Cataluña tiene abierta la puerta para nombrarlo", ha reiterado. "En cuanto quieran pueden incorporarse y a cambio de nada", ha insistido.

Rajoy se muestra convencido, ha dicho, de que Cataluña acabará asistiendo a las reuniones en las que se aborde la reforma del modelo de financiación porque "la cordura y el sentido común se van a acabar imponiendo". En relación al diálogo con la Generalitat, ha dejado claro que las decisiones que se acaben tomando habrá que acordarlas "entre todos". Y ha insistido: "Hay unos foros en los que hay que estar".

19:15

El presidente pide un "esfuerzo" para acordar la financiación

El presidente señala que ha pedido a las comunidades que hagan un "esfuerzo" para llegar a un acuerdo en materia de financiación y ha aludido, en concreto, a las pensiones y la sanidad. El gran reto es, ha resaltado, la creación de empleo y el mantenimiento de las pensiones y la sanidad. "Si queremos tener un buen modelo de bienestar necesitamos recursos y para eso es necesaria una política económica que genere empleo", ha subrayado.

A continuación Rajoy repasa los acuerdos alcanzados en la cumbre. Uno de ellos,"elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico" que debe ser, ha subrayado, "una de las grandes prioridades de la política comunitaria". Otras de las medidas acordadas son propiciar "un debate monográfico en educación", la puesta en marcha de una "tarjeta social" para una "actualización permanente de las prestaciones sociales" e impulsar "un plan coordinado de ayuda de emergencia" a los refugiados.

18:52

Rajoy comparece tras la cumbre

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece ante la prensa tras la conferencia de presidentes a la que, como ha recordado, no han acudido ni el 'president' Carles Puigdemont ni el lendakari Iñigo Urkullu. El líder popular agradece la asistencia de los presentes y sus intervenciones y asegura que ha trasladado a los dirigentes autonómicos que el Ejecutivo central se va a tomar muy en serio la "constructiva" reunión de este martes.



18:30

Pacto para sellar un acuerdo sobre financiación antes de fin de año

La conferencia de presidentes está a punto de concluir. Según fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones, los presidentes autonómicos y el gobierno han rubricado todos los acuerdos por unanimidad, salvo el de la unidad de mercado. Las divergencias mayores han surgido en el debate sobre el modelo de financiación autómica, pero al final se ha sellado un pacto para que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se apruebe un nuevo sistema antes de que acabe el año.

Asimismo, se ha acordado que el CPFF emita un informe sobre cuánto recauda cada región, ante las demandas de algunos gobiernos autonómicos para que se armonicen los impuestos.

16:48

Vuelta al trabajo

A las cuatro de la tarde se ha reanudado la conferencia de presidentes, interrumpida para un almuerzo frío servido en la biblioteca del Senado, donde los asistentes han podido intercambiar impresiones sobre el desarrollo de esta cumbre. En la sesión vespertina se van a rematar los preacuerdos alcanzados en la reuniones de la comisión preparatoria del encuentro, referidos a la reforma del sistema de financiación autonómica, la educación, la situación demográfica en España, el gasto en dependencia y la sanidad, entre otros asuntos.



14:40

La Generalitat afirma que no se va a "desentender" de la financiación autonómica

La Generalitat, aunque ha considerado que los temas que se están tratando en la conferencia de presidentes son "inconcretos" y "llegan tarde", ha avisado de que no se va a "desentender" de la financiación autonómica.



14:38

La vicepresidenta destaca el "clima constructivo" y critica las ausencias

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido al término de la sesión de la mañana y ha destacado que la conferencia se está desarrollando en un "clima constructivo". La número dos del Gobierno ha considerado que el encuentro está siendo "sincero" y las comunidades están hablando "con responsabilidad" de los "grandes problemas del país".

En este sentido, ha considerado "acertado" la presencia de 15 presidentes y que han "errado" Puigdemont y Urkullu al no acudir porque los temas que se están tratando, como la financiación de los servicios sociales, son "demandas generales de los ciudadanos". En su opinión, la intención del Govern de "reengancharse" y participar en la comisión de seguimiento sobre el acuerdo para poner en marcha un nuevo sistema de financiación "evidencia los temas importantes que se están tratando".



14:21

El Gobierno vasco acusa a Rajoy de "forzar" la cumbre para lograr "una foto"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha acusado al Ejecutivo central de "forzar de forma clara" la celebración de la conferencia de presidentes para lograr "una foto", cuando los temas que se abordan en el encuentro de este martes son más propios de una "conferencia sectorial". Erkoreka, además, ha reconocido que en el Ejecutivo de coalición formado por PNV y PSE no hay una opinión "unánime" sobre la decisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de no asistir a la cumbre, que los socialistas no comparten.



14:17

El Govern ve inconcretos y tardíos los acuerdos que se prevén alcanzar

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha considerado que los acuerdos que se prevén alcanzar en la conferencia de presidentes de este martes son muy inconcretos y llegan "muy y muy tarde" por parte del Gobierno central.

En rueda de prensa, ha señalado como ejemplo que se cree una comisión de expertos sobre un nuevo modelo de financiación autonómica --tras recordar que está "caducado desde hace tres años"-- y la demanda de estudiar la viabilidad y sostenibilidad de la ley de dependencia.

"Si alguien cree que son grandes avances, lo respetamos, pero se trata de acuerdos muy inconcretos que chutan la pelota hacia delante en cuestiones de especial relevancia, pero en los que el Gobierno llega muy y muy tarde", según ella.



13:30

Valencia quiere que el sistema de financiación sea retroactivo

Llegar a un acuerdo en financiación es la principal prioridad, con mucha diferencia, del presidente valenciano, Ximo Puig. El barón socialista, según explican en su equipo, quiere que de esta cita salga un pacto más allá de lo meramente declarativo. El nuevo sistema, según el mandatario valenciano, debería estar aprobado antes de que acabe el 2017 y tener efectos “retroactivos”. Esa retroactividad, explican en el Gobierno valenciano, se debería contar desde el 2014, cuando expiró el anterior sistema, que desde entonces se encuentra prorrogado.



13:20

Podemos cree que las ausencias demuestran el "fracaso del modelo institucional"

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado, Ramón Espinar, ha dicho que las ausencias del País Vasco y Cataluña en la VI conferencia de presidentes es muestra del "fracaso del actual modelo institucional" de España.

"Son más elocuentes las ausencias que las presencias en esta conferencia", ha insistido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el hecho de que estas dos comunidades no estén en la reunión "representa el fracaso del modelo institucional" español.



13:16

El gobierno vasco reconoce desavenencias en la decisión de ausentarse

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha reconocido que la decisión de que el lehendakari no asista a la conferencia de presidentes no ha sido unánime en el seno del Ejecutivo, formado por PNV y PSE-EE, pero ha recordado que, en todo caso, es una decisión que le corresponde a Iñigo Urkullu.



13:10

Díaz pide armonización fiscal y una financiación "justa"

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha aprovechado su primera intervención en la conferencia para pedir “una financiación justa y acorde con los servicios públicos que se prestan”. Según ha explicado el consejero de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, hay que “abordar el debate” sobre la armonización fiscal.

“Hay territorios que plantean bajadas de impuestos que no nos parecen justas”, ha señalado el dirigente andaluz, quien también ha defendido, como todas las autonomías socialistas, que la dependencia se incluya dentro del nuevo sistema de financiación.

13:03

El PP de Madrid ha publicado en su cuenta de Twitter un tuit que ha molestado al entorno de Susana Díaz, puesto que acusa a la presidenta andaluza de "no disfrutar de su trabajo" en la conferencia.

12:47

Murcia pide un pacto nacional del agua

El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido en la reunión de la conferencia de presidentes que se avance en un pacto nacional por el agua, uno de los asuntos clave en su comunidad, que sufre una grave sequía, ha dicho, y que requiere un acuerdo global.

Este asunto no forma parte de los acuerdos que se firmarán esta tarde en la VI conferencia, como tampoco la inversión en I+D+I que también ha reclamado el presidente murciano, que pide una apuesta por estas políticas como vía para impulsar la creación de empleo y la competitividad.



12:29

Madrid saca pecho de ser la comunidad "más solidaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado en su discurso a puerta cerrada que está al frente de la comunidad "más solidaria con el conjunto nacional", un hecho del que se siente "muy orgullosa". "Una solidaridad con la que aportamos el 78% de los recursos netos a través de su principal instrumento: el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales".

Cifuentes ha denunciado que cada madrileño recibe 215 euros menos que la media de los españoles. La dirigente del PP se ha comprometido a trabajar de manera "leal" con el resto de autonomías para conseguir un nuevo modelo de financiación. "En Madrid creemos que las comunidades no podemos ser barreras que dividan y separen a los españoles", ha declarado.



12:22

Page reclama una reforma de la Constitución

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado en su intervención en la conferencia de presidentes una reforma de la Constitución que "clarifique las competencias de las administraciones", establezca las líneas básicas de financiación de servicios y mejore los mecanismos de coordinación. Aunque no era uno de los temas en la agenda, el barón socialista ha aprovechado el foro para reclamar cambios, pero "sin partir de cero" o sin "poner patas arriba" el edificio constitucional.

Asimismo, ha reclamado que el nuevo sistema de financiación sirva como "palanca" a la recuperación social y que el gobierno autorice una mayor tasa de reposición funcionarial, una demanda que comparten otras autonomías socialistas.

12:03

C's pide corresponsabilidad fiscal de las autonomías

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó este martes su deseo de que la conferencia de presidentes siente las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica que recoja la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, que ya son "mayores de edad" en términos políticos.

Ciudadanos no gobierna en ninguna autonomía, por lo que no tiene voz en la reunión, pero su líder ha querido expresar su opinión en una entrevista en Onda Cero, donde ha denunciado la "irresponsabilidad" del presidente de la Generalitat y del lehendakari por no "acudir a su puesto de trabajo", que este martes está en el Senado representando a sus ciudadanos.



11:47

El PSOE considera "inexplicable" las ausencias de Cataluña y Euskadi

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha criticado duramente a Carles Puigdemont y Íñigo Urkullu por ausentarse a la conferencia de presidentes. Ha considerado que es "inexplicable" que se ausenten porque en la agenda de la cita figuran temas que, a su juicio, afectan a "millones de ciudadanos". Por eso, ha tildado de "error político" que planten al resto de asistentes porque los asuntos a debatir son "multilaterales" y, según ha reiterado, "en modo alguno se pueden resolver por la vía bilateral".

El socialista se ha felicitado además de que los temas a tratar sean "más concretos" que en otras ocasiones, y ha considerado "necesario" que la conferencia se reúna anualmente porque supone el "máximo órgano de coordinación" entre el Gobierno central y las autonomías. Entre los acuerdos a rubricar, figura precisamente que la cita sea una vez al año.



11:51

Rajoy alerta de los "desequilibrios" de la economía española

La reunión a puerta cerrada ha comenzado, según fuentes del Gobierno, con una intervención de Mariano Rajoy ante los presidentes autonómicos sobre España y Europa. El jefe del Ejecutivo ha repasado las previsiones económicas para este año. Rajoy ha explicado que espera que durante la primera mitad del 2017 se recupere el PIB destruido durante los años de la crisis, así como la creación de 400.000 empleos.

El líder del PP también ha alertado de la existencia de “desequilibrios”, según fuentes de su equipo. Sobre todo, en la recaudación y en el gasto en pensiones. En este sentido, ha señalado que el 28% del gasto público se destina a pensiones, el 14% a sanidad, el 9% a educación y el 4,4% a prestaciones de desempleo



11:30

En línea con la 'operación diálogo', Rajoy se muestra en Twitter dispuesto a escuchar las propuestas de los presidentes autonómicos.

El Rey y Mariano Rajoy y el resto de presidentes posan delante de las banderas de Cataluña y Euskadi.

El Rey y Mariano Rajoy han posado en la foto de familia de la conferencia de presidentes delante de las banderas de Cataluña y Euskadi, que sí han sido colocadas para la ocasión pese a la ausencia de Carles Puigdemont y Íñigo Urkullu a la cita.

11:11

Albiol critica el "desaire" de Puigdemont "a los catalanes"

El coordinador del PPC, Xavier García Albiol, ha considerado que la ausencia de Carles Puigdemont supone un "desaire" a los españoles, a Rajoy y al resto de presidentes, pero sobre todo "a los siete millones de catalanes". "Ha decidido autoexcluirse y en base a los deseos de una minoría de catalanes, dejar si voz a la mayoría. Solo es propio de aquel que no está a la altura de sus responsabilidades", ha manifestado. En su opinión, el 'president' quiere convertir en "invisibles" a la "mayoría no independentista". Pero, aunque se ausente a la conferencia de presidentes, Albiol ha aseverado que los catalanes sí están "representados" por el Gobierno central.

Albiol se ha mostrado dispuesto a que Rajoy y el jefe del Ejecutivo catalán se reúnan en próximas fechas, pero para hablar de temas exclusivamente catalanes, no para cuestiones que tienen influencia en toda España, que en su opinión se deben debatir en foros multilaterales como la conferencia.

10:29

Puigdemont reúne al Govern

Mientras se desarrolla la conferencia de presidentes, Carles Puigdemont mantiene la habitual reunión del Consell Executiu de cada martes. Y dedicará la tarde a "visitas y encuentros".



10:25

La conferencia con menos presidentes del PP

Los populares, que arrasaron en el 2012 con 14 jefes de gobiernos autónomos, estarán representados en esta cumbre por siete presidentes, el mismo número que el de los socialistas. Además hay un dirigente de Coalición Canaria, otro del Partido Regionalista de Cantabria y otra de Geroa Bai.

10:16

Reunión a puerta cerrada

La reunión se desarrollará a puerta cerrada hasta las seis y media de la tarde, hora prevista de comienzo de la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la que seguirán las comparecencias de los presidentes autonómicos. Está previsto que en la reunión intervenga el jefe del Ejecutivo por un tiempo de diez minutos y a continuación los regionales, entre siete y diez minutos.

Tras la exposición inicial, comenzará la parte decisoria, donde está previsto que los asistentes cierren una docena de acuerdos, entre ellos el compromiso de iniciar los trabajos para reformar el sistema de financiación autonómica. La cita no termina hoy, puesto que, por primera vez, se crearán comisiones de seguimiento que velarán porque los pactos cumplan. El gobierno pretende que la conferencia de presidentes sea ejecutoria y no un mero acto protocolario.

09:55

Las charlas previas al comienzo de la reunión

Tras la foto de familia, los asistentes se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde una mesa en forma de U les esperaba. Antes de sentarse, las cámaras han captado cómo el presidente de Asturias y de la gestora del PSOE, Javier Fernández, han hablado amigablemente unos minutos con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. También la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha conversado con la jefa del Gobierno navarro, Uxue Barkos, y el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez con el cántabro Miguel Ángel Revilla.

Después se han sentado en la mesa, presidida por Mariano Rajoy, quien se ha sentado entre la vicepresidenta y el jefe del Ejecutivo gallego,, Alberto Núñez Feijóo. Sáenz de Santamaría se ha acomodado a su vez al lado de la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero apenas han intercambiado palabras antes de que la reunión comenzara a puerta cerrada.

09:34

Felipe VI, que ha asistido por primera vez como jefe de Estado a la conferencia de presidentes, abandona el Senado después de compartir un desayuno oficial con los asistentes y posar en la foto de familia.

09:31

Foto de familia

El Rey, junto con Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría y Cristobal Montoro y los 15 presidentes autonómicos que han asistido a la VI conferencia de presidentes posan a las puertas del Senado, en la plaza de la Marina Española, para la foto de familia.



09:16

Banderas autonómicas derribadas por el viento

El viento ha derribado las banderas autonómicas que esperan a los presidentes en la tribuna destinada a la foto oficial de la conferencia de presidentes.

09:06

Desayuno informal con el Rey

Hasta las nueve y media, los asistentes a la conferencia de presidentes van a compartir un desayuno informal con el Rey en la biblioteca del Senado. Después tendrá lugar la foto de familia y comenzará oficialmente la reunión, a puerta cerrada.

09:00

Llega Felipe VI



Mariano Rajoy, el rey Felipe y Pío García Escudero, este martes, al inicio de la conferencia de presidentes que se celebra en el Senado.

Llega Felipe VI

A las 8:59 minutos ha llegado el Rey. A la entrada del Senado ha posado junto con Mariano Rajoy y el presidente de la Cámara alta, Pïo García Escudero ante las cámaras. Después, en el interior de la institución, ha saludado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y uno a uno a los presidentes autonómicos.

08:52

Llega la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y pocos minutos después el presidente, Mariano Rajoy.

08:47

Decenas de periodistas gráficos (de los más de 720 profesionales acreditados) captan la llegada de los asistentes a las VI conferencia de presidentes. Los jefes de los ejecutivos regionales desfilan por una alfombra roja hasta la entrada, donde les espera el presidente del Senado, Pío García Escudero. A la Cámara alta ha llegado ya también el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

08:45

Llegada de los presidentes

Desde las 8:30 de la mañana aproximadamente, han comenzado a llegar los presidentes autonómicos al Senado. A sus puertas les espera el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, quien ha charlado amigablemente unos breves minutos con cada uno de ellos.