Rajoy: "Las afrentas de algunos no las hemos escuchado"

El presidente del Gobierno ha inaugurado este domingo el curso político con un mitin en Cotobade (Pontevedra)en el que ha restado importancia a la fuerte pitada y abucheos que se llevaron el Gobierno y el Rey en la manifestación de este sábado en Barcelona.

Mariano Rajoy ha defendido la presencia de Felipe VI y ha quitado hierro al incidente.“Estamos orgullosos de estar allí y de que estuviese también el Jefe del Estado”, ha dicho y ha explicado que con su presencia buscó transmitir “solidaridad”. "Las afrentas de algunos, no las hemos escuchado”, ha advertido y ha pedido, de nuevo, unidad a todas las fuerzas políticas para impulsar desde el Parlamento nuevas medidas en la lucha contra el terrorismo.

No ha concretado en qué términos planteará el Gobierno estas reformas, que ya sugirió el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, pero ha pedido a los partidos que las apoyen cuando se planteen en el Congreso. “Aparcar las diferencias nos hace grandes. Porque nadie ha logrado vencer al terrorismo solos. Vencer al terrorismo desunidos no es posible. El mayor favor que les podemos hacer a los terroristas son las fisuras entre nosotros”, ha reclamado.

Más allá del deseo genérico, Rajoy no ha anunciado ninguna medida concreta y previsiblemente no lo hará hasta que concluya la investigación judicial de los atentados en Catalunya. “Si los terroristas cambian de métodos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con herramientas del Estado de derecho para mejorar la prevención y la respuesta. Necesitamos en las Cortes, en el Congreso y el Senado la unidad”, ha reivindicado.

Las polémicas rancias



En el esbozo del nuevo curso político que inaugura este domingo, Rajoy ha advertido que los atentados en Catalunya no varían la hoja de ruta del Gobierno frente al independentismo.

“Lo que debería suceder es que alguna de las polémicas rancias que no aportan a la convivencia pasaran al olvido. Me gustaría que algunos responsables políticos renunciaran a los planes de ruptura, división y radicalidad”, ha planteado. Ha advertido que, de no ser así, el Gobierno seguirá defendiendo la soberanía nacional y la Constitución.