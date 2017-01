Rajoy lamenta que Puigdemont esté "maniatado" por el "extremismo" de la CUP

"No voy a decir nada distinto de lo que ya me han oído decir en otras ocasiones", ha advertido Mariano Rajoy frente a los comensales antes de abordar el asunto del que, "por desgracia", ha apuntado, tiene que seguir hablando. El presidente se refería al que es, a su juicio, el mayor "desafío" de España en estos momentos: el desafío independentista catalán.

Rajoy ha participado este mediodía en un foro organizado por el diario 'Abc' y Deloitte en Madrid en el que ha pedido al 'president', Carles Puigdemont, que acepte poner en marcha la 'operación diálogo' con el Estado y abandone a sus socios de la CUP. "Me atrevería a decir que a algunos responsables políticos de Cataluña les iría mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha declarado en referencia a los anticapitalistas.

El presidente ha insistido en que no piensa dar "un solo paso" que menoscabe "la igualdad" de todos los españoles ante la ley y ha recordado que hay "mecanismos legales" para cambiar la Constitución. Por su parte, ha apuntado los catalanes seguirán siendo defendidos por el Gobierno central, como ocurrió en la Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado día 17, a la que no acudió Puigdemont. "Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee pero no sobre lo que no me pertenece", ha afirmado.