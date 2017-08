Rajoy lamenta que Puigdemont esté lastrado por los "radicales" de la CUP

Mariano Rajoy censuró este miércoles los ataques de Arran contra autobuses turísticos que se han registrado en los últimos días en Cataluña y Baleares. A su juicio, estos sucesos revelan la "estulticia insuperable" y la "pequeñez mental" de este movimiento juvenil afín a la CUP, ya que atacan a un sector que genera "riqueza para todos" y supone el 10% del PIB español. El presidente del Gobierno cargó contra los anticapitalistas y volvió a lamentar que estén condicionando el devenir de la Generalitat de Cataluña.

"Son gente de extrema izquierda con programas electorales de hace siglos [...], pero lo peor no es que exista la CUP, que siempre puede haber un número de personas extremistas en una sociedad, lo peor es que la CUP haya condicionado el nombre del presidente de la Generalitat de Catalunya", declaró a la prensa en Ribadumia (Pontevedra), la zona en la que está pasando unos días de vacaciones. El jefe del Ejecutivo recordó que Artur Mas ganó las elecciones, pero, como no tenía apoyos suficientes, dimitió porque los anticapitalistas se lo pidieron y ahora están "condicionando todo el proceso". "Sin ellos, añadió, no se podrían hacen todas estas cosas porque no habría votos suficientes".

La ley del referéndum

Respecto al referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre, insistió en que no se va a producir y recordó que su equipo de Gobierno está en alerta por si fuera necesario convocar un Consejo de Ministros a mediados de agosto si finalmente la Mesa del Parlament decide admitir a trámite la ley del referéndum, impulsada por Junts pel Sí y la CUP. El siguiente que hay convocado es el día 25.

Si la Cámara catalana diera el paso e iniciara la tramitación de la norma, el Gobierno ya podría recurrirla. Para ello el Ejecutivo debería pedir el preceptivo informe al Consejo de Estado y después presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, cuyos jueces están advertidos de que deben estar disponibles y a dos horas de Madrid durante todo el mes. "Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora", afirmó el jefe del Ejecutivo central.

Estos días el presidente volverá a aprovechar sus salidas matutinas a pasear para comentar la actualidad y seguir avisando a Puigdemont de que en cualquier momento el Estado puede actuar en contra del referéndum. Si eso no fuera necesario, el líder del PP seguirá de vacaciones por Galicia hasta el día 20 y solo tiene previsto interrumpir su estancia en el norte para visitar al Rey en Palma, el próximo lunes, para celebrar el tradicional despacho en el Palacio de Marivent.