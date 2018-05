Rajoy, sobre el fin de ETA: "No hubo ni habrá impunidad"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¡Que habilidosos se creen!... diciendo que Eta ya no existe que ha desaparecido es su coartada jurídica, porque si no existe el sujeto que causó el daño ¿a quien se va a perseguir o condenar? Otra cosa es el anonimato en donde tratan de existir, porque el sujeto físico no desaparece. Con la violencia por las bravas nunca se ha conseguido nada, con la única excepción de la regla que es una revolución, pero esa nunca se produjo. Saben que son culpables de asesinatos y les quedan muchos años de tratar de vivir en el anonimato...hasta que vayan cayendo lentamente en manos de la justicia.