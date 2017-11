Rajoy: "Estoy seguro de que los separatistas perderán apoyo" el 21-D

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está seguro "de que los separatistas perderán apoyo" el próximo 21-D. En una entrevista en el medio alemán 'Handelsblatt', Rajoy explica que la gente "ha visto que no pueden cumplir sus promesas", antes de afirmar no tiene un plan b.

"El único plan que tenemos es velar por que el futuro gobierno catalán cumpla con la ley", según Rajoy, quien cree que todos "tenemos que respetar las leyes" o si no "viviríamos como en el Salvaje Oeste".

Tras subrayar que "no había otra alternativa al artículo 155" porque con Puigdemont no fue posible la búsqueda de soluciones políticas, Rajoy ha subrayado que "la independencia catalana no sólo se dirigía contra España, sino también contra toda Europa".

Preguntado sobre si es necesario reformar el sistema de financiación autonómica, Rajoy ha admitido que sí hace falta: "En los próximos días vamos a crear una comisión parlamentaria con ese propósito y a elaborar un nuevo modelo de financiación. Espero que el próximo gobierno catalán participe activamente en ello", ha deseado, aunque también ha dejado claro que no es el momento de precipitarse.

La sombra de la injerencia exterior

Rajoy, que ha recalcado el "fundamental" apoyo de la Unión Europea, también ha hablado de las posibles campañas extranjeras de injerencias en Catalunya, relacionándolas con "otros movimientos claramente anti-europeos como el Brexit o el populismo de extrema derecha".

"En las cuentas españolas de Twitter sobre el tema catalán había muchos perfiles falsos. Más del 50% están registrados en Rusia y un 30% en Venezuela. Tan solo el 3% de las cuentas eran reales", ha señalado.