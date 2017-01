Rajoy descarta modificar el copago de fármacos de los jubilados

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que no tiene previsto modificar el copago de medicamentos "en esta legislatura", tras la polémica suscitada después de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, indicara que se iba a revisar el sistema actual para los jubilados.

"No lo voy a hacer en esta legislatura", ha precisado Rajoy durante su intervención en el Foro ABC Deloitte, donde precisamente también estaba presente la titular de Sanidad, que la próxima semana comparecerá en el Congreso para aclarar si tiene previsto modificar los tramos para los pensionistas con más ingresos.



Montserrat expresó el pasado 9 de enero su intención de "ajustar", es decir aumentar, el copago farmacéutico para los jubilados que perciben rentas más altas, los incluidos en el tramo que va de los 18.000 a los 100.000 euros anuales. La ministra hizo estas declaraciones por la mañana, y por la noche lo desmintió en un tuit: "No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros". La ministra también había señalado que los parados de larga duración no deberán abonar una parte del coste de los medicamentos. Hasta ahora, el copago farmacéutico no se aplica a los desempleados que no perciben ningún subsidio.

Las modificaciones anunciadas por Montserrat y ahora parece que definitivamente descartadas por Rajoy habrían afectado a uno de cada cuatro pensionistas. Para los jubilados de renta inferior a los 18.000 euros, el 75% del total, la ministra apostaba por mantener el copago farmacéutico del 10% del coste de los envases consumidos, con un tope mensual de 8,25 euros.

El "ajuste" que quería introducir Montserrat se habría dirigido a los pensionistas que cobran por diferentes conceptos entre 18.000 y 100.000 euros, una franja "muy amplia", a su juicio. Exactamente, se trata del 24,5% del total de pensionistas, que hasta ahora abonan el 10% del coste de los fármacos dispensados con un tope mensual de18 euros. La responsable de Sanidad pretende escalonar ese tramo y fijar nuevos topes de forma progresiva. Estos máximos mensuales, como hasta ahora, tendrán en cuenta no solo la pensión pública percibida -que en ningún caso alcalza los 40.000 euros- sino la renta total anual del individuo.

El 0,5% de pensionistas que perciben más de 100.000 euros anuales de renta ya abonan el 60% del coste de sus fármacos, con un tope mensual de 60 euros. Montserrat no ha aludido a ellos. "Quien más tiene debería pagar más", insistió no obstante la ministra.

Durante la pasada legislatura Rajoy dio el visto bueno a una reforma sanitaria impulsada por la entonces ministra del ramo Ana Mato que, entre otras medidas, conllevó la puesta en marcha de un nuevo sistema de copago en función de la renta que, por primera vez, obligaba a los pensionistas un 10 por ciento del precio de sus medicinas.

Apenas un año después la propia Mato y, posteriormente, su sucesor Alfonso Alonso, abrieron la posibilidad a modificar los tramos de renta establecidos para trabajadores y pensionistas, en especial el que agrupaba a aquellos ciudadanos con ingresos de entre 18.000 y 100.000 euros anuales.