Rajoy da margen a Cifuentes al señalar otros currículos inflados

Del habitual «y tu más» al «y tú también». Mariano Rajoy evitó decir ayer si pedirá la dimisión a Cristina Cifuentes por las dudas en torno a su máster y puso el foco sobre los currículums inflados que se han descubierto en otros partidos. El jefe del Ejecutivo no quiso mostrar apoyo públicamente a la presidenta madrileña el miércoles, pero 48 horas más tarde volvió a su posición del fin de semana y repitió que la dirigente del PP ha dado «explicaciones» ante la prensa y la Asamblea Regional sobre el curso en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Rajoy tiene en su mano la continuidad de la presidenta, que ya ha advertido que solo dejará el cargo si él se lo pide, y el líder del PP aparenta no tener prisa para ceder a la presión de Ciudadanos. Los naranjas, que apoyan al Gobierno en minoría de Cifuentes, exigen su cese y su sustitución por otro diputado del PP si no quieren que acaben respaldando la moción de censura presentada por el PSOE con el apoyo de Podemos. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados (PP), debe decidir la fecha de ese pleno, que será, en virtud del reglamento de la Cámara, antes del 7 de mayo.

En una rueda de prensa en la Moncloa junto al primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, Rajoy pidió «coherencia» a Rivera y al resto de los partidos y le dijo a los naranjas que no hay «ninguna razón para romper el acuerdo» en la región. «Hoy está muy en boga algo que recoge el refranero popular: consejos vendo que para mí no tengo», soltó cuando los periodistas le preguntaron directamente si va a pedir a la presidenta madrileña que dimita. Rajoy también destacó que la URJC está investigando para aclarar «los errores que se hayan producido y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades». «Cada nuevo caso que vamos conociendo es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad», añadió el líder del PP en referencia a los pufos de otros políticos de la oposición.

Estos últimos días, la prensa ha denunciado irregularidades en numerosos currículums de cargos públicos. El brote de titulitis no hace distingos entre izquierda y derecha. En el PSOE, se ha detectado que el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid y que ahora defiende la moción contra Cifuentes, José Manuel Franco, falseó su historial y aseguró que era licenciado en Matemáticas cuando no lo era.

En Ciudadanos, el diputado Toni Cantó mintió diciendo que era pedagogo y en Podemos, el diputado autonómico de En Marea Juan Merlo hizo lo propio con el título de ingeniero. Entre estos tres casos, solo Merlo ha renunciado a su acta parlamentaria.

En la misma línea que el presidente como no podía ser de otra manera, horas antes de la comparecencia de Rajoy, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, pidió que se «espere» a que la universidad y la fiscalía concluyan sus investigaciones en torno al máster porque no conviene dejarse «llevar por los impulsos». Méndez de Vigo fue más allá que Rajoy y llegó a decir que todavía no se ha demostrado «nada», ninguna irregularidad, obviando las investigaciones periodísticas.