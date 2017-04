Rajoy, sobre la corrupción: "Quien la hace la paga, como se está demostrando"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado este martes desde Uruguay su respaldo a los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, respectivamente, tras las críticas que estos han recibido de la oposición por supuestas filtraciones en el 'caso Lezo'. Rajoy también se ha referido en general a los casos de corrupción afirmando: "Quien la hace la paga, como se está demostrando".



El líder del PP ha hecho estas declaraciones en una conversación informal en Montevideo con los periodistas que siguen su viaje oficial a Brasil y Uruguay. Rajoy ha asegurado que los casos de corrupción, el último, el 'caso Lezo', que ha salpicado gravemente al PP de Madrid, no le van a distraer de lo que considera lo más importante, hacer las cosas bien teniendo como un objetivo prioritario la economía, y ha señalado: "Sobre todo lo demás, lo que digan los tribunales. No me voy a salir de ahí". Y ha abundado en esta intención recalcando que si actuara de otra forma, como presidente de Gobierno que es, estaría haciendo un flaco favor al principio de la división de poderes.

Por ello, ha garantizado que estará a lo que digan los tribunales sobre la forma en que testificará en el 'caso Gürtel' y sobre si podría hacerlo por videoconferencia, y a lo que diga el Parlamento respecto a las comisiones de investigación que ponga en marcha.

En referencia al 'caso Lezo', Rajoy ha asegurado que desconoce tanto el asunto de una reunión entre el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González (el hermano de Ignacio González), como el de un mensaje del ministro Catalá al expresidente de la Comunidad de Madrid en el que le desea que "se cierren los líos".

El PSOE y Podemos han pedido la dimisión de Catalá y han arremetido también contra Zoido por la reunión de Nieto y Pablo González. Sin embargo, Rajoy ha querido salir al paso de esas críticas, ha respaldado a sus ministros y ha asegurado que no los va a cesar.

Rajoy se ha referido por vez primera a la dimisión de Esperanza Aguirre y ha asegurado que respeta mucho su decisión. Ha explicado que la conversación telefónica que mantuvo con ella desde Brasilia el lunes, una vez que anunció que renunciaba a su cargo de concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, discurrió bien. Pero no ha querido entrar en detalles subrayando que se trata de una conversación privada y que fue "propia de la situación".

El presidente ha querido salir al paso de la visión global negativa de los políticos que puede tener la sociedad española y ha asegurado que esa visión no responde a la realidad. En este sentido, ha afirmado que generalizar es un error muy grave.