Punset deja vía libre a Rivera pero le acusa de «fraude ideológico»

Carolina Punset descartó este viernes que tenga intención de enfrentarse a Albert Rivera para presidir Ciudadanos. La eurodiputada del partido naranja manifestó que no quiere renunciar a su vida personal (tiene previsto casarse el 4 de febrero, justo el día en el que se celebrará la cuarta asamblea de la formación naranja), pero que alza la voz porque no puede seguir callada ante "el viraje" a la derecha del partido "en el último año y medio". "Es un error estratégico y un fraude ideológico", denunció antes de lamentar la imagen de "veleta" que se ha ganado la formación con el “entreguismo” al PP. En las próximas semanas, Ciudadanos celebra primarias y su congreso y, a falta de tres días para que se cierre el plazo, Rivera es el único candidato a liderar el partido.

En una rueda de prensa en las oficinas del Parlamento europeo en Madrid, la política valenciana se quejó de que la actual dirección está "intentando convertir Ciudadanos en una marca blanca del PP". "Y hay marcas blancas muy buenas, pero es que encima esta es unamala marca blanca del PP", declaró ante los micrófonos.

Punset afirmó que, pese a todo, no va a abandonar las filas naranjas porque cree que el actual líder está a tiempo de “rectificar”. “Rivera tiene un talento extraordinario. No se soluciona con un cambio de presidente sino con un cambio de rumbo", declaró para argumentar por qué no da un paso al frente.

CONQUISTAR AL NACIONALISTA MODERADO

Además de la derechización del partido, la política valenciana considera que la formación ha olvidado sus “orígenes”. Punset, que hasta hace unos meses era miembro del comité ejecutivo, un puesto al que renunció por sus diferencias con Rivera, explicó que el año pasado se analizó en una reunión un informe de una empresa de marketing que aconsejaba a Ciudadanos que intentara captar el voto del "nacionalista moderado". "Estamos perdiendo nuestro ADN", subrayó.

Punset denunció que los críticos son coaccionados. De hecho mostró su temor a que las personas que le acompañaron en la rueda de prensa (diputados del Parlamento valenciano y altos cargos de esa comunidad) sean expedientadas.

RESPUESTA DE RIVERA

Los ataques de Punset amargaron al líder de Ciudadanos en una jornada en la que volvió al Parlament, cámara que le vio nacer políticamente hace 10 años. El dirigente instó a los críticos a “tener el coraje” de presentar una candidatura y dejar de "generar críticas desde el sofá de casa".

Y no solo Punset estropeó el aniversario a Rivera. El colectivo Trancsparencia, compuesto por críticos afiliados mayoritariamente en Madrid, pidió que se anule el proceso de primarias por vulneración de los estatutos. Fuentes de la dirección no dieron importancia a la reclamación e insistieron en que los disidentes lo que deben hacer es dar un paso al frente y proponer un aspirante que pueda retar a Rivera.