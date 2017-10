Puigdemont no se da por cesado y llama a la 'oposición pacífica'

Carles Puigdemont no se da por destituido como presidente de la Generalitat y, en un mensaje grabado que ha emitido este sábado TV-3, ha llamado a los catalanes a resistir de forma "pacífica y democrática" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El depuesto jefe del Govern ha denunciado que las medidas de Mariano Rajoy "son contrarias a la voluntad expresada por los catalanes en las urnas, y ha advertido de que "solo los parlamentos ponen y cesan gobiernos".

Tras asegurar que el viernes fue un día "histórico" por la declaración de independencia en el Parlament, Puigdemont ha apelado a "seguir defendiendo la etapa en la que entramos con civismo y paz". "Sigamos reaccionando sin violencia, ni insultos. Respetando a todos. Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca", ha afirmado antes de recetar "paciencia, perseverancia y perspectiva".

"La mejor manera de reaccionar es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155. Hemos de hacerlo perserverando en la represión y las amenazas, con una conducta cívica y pacífica. Nosotros no queremos la razón de la fuerza", ha aseverado.

El Govern tampoco acata

Los miembros del Govern no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos a dar para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada por el Parlament que declaraba la independencia de Catalunya. Pero oficialmente el ya depuesto Consell Executiu mantiene silencio sobre el cese de todo el Govern y la delegación de las funciones de la presidencia de la Generalitat en Soraya Sáenz de Santamaría publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En las últimas hora se han producido también las destituciones del major dels mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, tras el cese ayer del director general de la policía autonómica que acató la decisión por carta. El Govern ha animado a sus trabajadores a acudir a sus puestos e intenta aparentar normalidad. El 'conseller' de Territori, Josep Rull, recuerda en un tuit las adjudicaciones de obras que hizo el Govern el viernes pasado y acaba con un explícito "seguimos".

¿Asumir las elecciones?

Pero en paralelo PDECAT y ERC han empezado a debatir sobre si se presentan a les elecciones y, en caso afirmativo, si lo hacen juntos o separados. Artur Mas defendió hace unos días concurrir a unos comicios autonómicos convocados por Rajoy fruto de la intervención. Sería "letal" para el independentismo quedar fuera del Parlament. Sin embargo, la CUP bromeó ayer sobre esta posibilidad al declarar que convocarían "una paella popular".

ERC, por su parte, es consciente de la fuerza política que le otorgan los sondeos (primera fuerza política con 44 diputados en el último sondeo de EL PERIÓDICO), lo que influirá en la decisión. En diez días se deben formalizar las coaliciones electorales, así que el reloj ha comenzado a correr para tomar la decisión sobre presentarse o no y si se hace en una lista conjunta.

Coaliciones electorales

El líder de Podem en Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha rechazado este sábado presentarse a unas elecciones convocadas en aplicación del artículo 155 como si fueran "normales" si no hay una "estrategia conjunta que esté a la altura de la unidad de la gente en las calles ". Hacerlo, advirtió, "sería una traición al espíritu del 1-O".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha advertido que sería una "enorme contradicción decir un millón de veces 'no' al 155 para luego salir corriendo a participar en unas elecciones como si no hubiera pasado nada". "A mí ahora mismo me cuesta muchísimo pensar en el 21 de diciembre como unas elecciones normales mientras 'los Jordis' están en prisión", ha insistido. Al preguntarle si esto significa que no se presentaría, apuntó que no quiere decir eso, sino que establecer una "estrategia conjunta" en lugar de salir a ver "quién puede arañar cuatro votos y hacer ver que estas son unas elecciones normales ". Esto supondría, ha continuado, "aceptar de lleno el 155". Esta estrategia, según hecho, debe estar "a la altura de la unidad que demostró la gente en la calle", especialmente el 1 de octubre y también el 3.

¿Candidatura constitucionalista?

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha confiado que la Generalitat aceptará todas las medidas anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y ha avisado de que, de lo contrario, el Estado tiene "recursos" para que se cumpla la ley y no haya desobediencia. "Quiero pensar que no la habrá. Si hay desobediencia el Estado tiene los recursos para garantizar que se cumpla la legalidad democrática vigente", ha afirmado en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y Rac1 recogidas por Europa Press, el día después de que el Parlament haya declarado constituida la República.

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó que no descarta y no le "desagrada" la idea de una candidatura única con Ciudadanos y el PSC para las próximas elecciones catalanas de 21 de diciembre. En declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, Albiol alabó la "lección de patriotismo, de inteligencia, de sabiduría" y la "respuesta magistral" que a su juicio dio anoche el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar elecciones catalanas para diciembre. En esas elecciones, espera que voten todos los catalanes que votan en las generales, lo que cree que bastaría "para que el independentismo deje de gobernar".