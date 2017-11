Puigdemont: "Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero"

Carles Puigdemont está dispuesto a presentarse a las elecciones del 21D impuestas por Mariano Rajoy, incluso aunque todavía siga en Bélgica. Así lo ha anunciado el expresident durante una entrevista grabada y que emitirá esta tarde la cadena de televisión pública francófona RTBF. "Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero", asegura en un avance emitido por la radiotelevisión belga. [Siga aquí las últimas noticias sobre el desafío independentista]

La entrevista completa se ofrecerá al filo de las ocho de la tarde, al final del telediario y en horario de máxima audiencia. “Podemos hacer campaña desde todo el mundo porque vivimos en mundo globalizado”, añade Puigdemont en la conversación con dos periodistas de la cadena. El ex president también asegura que les gustaría que las elecciones autonómicas del 21D fueran lo más normales posibles pero muestra sus dudas de que vaya a ser el caso. “No es con un gobierno en prisión que estas elecciones van a ser neutrales, independientes y normales”, alerta.

Puigdemont insite en que no es normal que los responsables de asociaciones ciudadanas como Omnium y ANC estén en prisión ni que los miembros de su Govern se enfrenten a 30 años de cárcel. “No es normal que nos enfrentemos a 30 años de prisión por cumplir con nuestro compromiso con los electores. No es normal. Es algo extremadamente bárbaro. No podemos hablar de democracia si debemos jugar con estas reglas del juego”, ha lamentado haciendo hincapié en que son un gobierno electo.

“¿De qué sirve la voluntad de los ciudadanos catalanes?. Ha sido anulada completamente de forma ilegal por el Gobierno de Mariano Rajoy. Nos han metido en prisión. Esa es la noción del diálogo político. No es la solución, al contrario”, ha añadido reiterando de nuevo que no está en Bélgica para pedir asilo político sino para “defender" a un Gobierno que considera legítimo de una "acción ilegal del Estado español”, para luchar contra “la ausencia de garantías jurídicas” y actuar “con libertad y en seguridad”.