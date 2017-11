Puigdemont y cuatro 'exconsellers' piden declarar desde Bélgica

Carles Puigdemont, presidente cesado de la Generalitat, no acudirá este jueves a la Audiencia Nacional para declarar por su imputación en los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y pedirá hacerlo desde Bélgica, según ha hecho saber hace unas horas su abogado en Bélgica, Paul Bekaert. "No, no irá porque no tendrá un juicio justo" en España" ha explicado en la televisión holandesa NOS.

Este mediodía se ha conocido que los cuatro 'exconsellers' que continúan en Bélgica con Carles Puigdemont también han pedido poder declarar este jueves desde Bélgica. Se trata de Meritxell Borràs (Governación), Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Meritxell Serret (Agricultura), según fuentes citadas por la agencia ACN.

Fuentes diplomáticas y cercanas al 'expresident' han confirmado a EFE que Puigdemont permanece actualmente en Bruselas. "Prefiere observar y esperar", ha afirmado el abogado Bekaert. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno para los próximos jueves y viernes, 2 y 3 de noviembre, a las 09.00 horas de la mañana, para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos.

Bekaert ha explicado este martes que centrará la estrategia de defensa del expresidente en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", ha subrayado Bekaert en declaraciones a 'The Wold Today' de la cadena de televisión flamenca VRT, recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha reiterado el anuncio realizado por el propio Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas de que en principio no baraja realizar una petición de asilo político en Bélgica, aunque ha recordado que una solicitud de este tipo se puede aplicar en cualquier momento.

En cualquier caso, ha indicado que esto "es un capítulo completamente diferente a la extradición". "También se puede impugnar la extradición sin haber solicitado asilo", ha incidido Bekaert sobre la posibilidad de que el Gobierno reclame a las autoridades belgas la entrega de Puigdemont a España.

