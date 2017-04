El PSOE pide que Cospedal explique por qué las banderas militares ondean a media asta

Y cuando ponen en el mastil de la fachada de este ay-untamiento la de los gais, ojo con todos mis respetos hacia esas personas, pero porque no ponen tambien las de los hetereosexuales, la del Cordoba C.F., la de pachanga, la de mi vecino Pedro, etc. etc. Donde esta el estado de derechoo democracia, ahhhh vale que no existe, pues eso sigan votando.