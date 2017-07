El PSOE no logra coordinar sus mensajes sobre Cataluña

En un momento tan trascedente dentro de la crisis territorial, los portavoces del PSOE no logran sintonizar sus mensajes sobre Cataluña. Los socialistas se esfuerzan en trasladar que ellos quieren dar una “solución política” al desafío independentista, una salida que vaya más allá de la simple aplicación de la ley que propugna el Gobierno central, pero al mismo tiempo se enredan en el contenido de sus propias iniciativas. Tras la controversia acerca de la concepción de España como un Estado plurinacional, adoptada por el partido en su reciente congreso y no asumida del todo por federaciones tan poderosas como la andaluza, la “quita” de la deuda catalana con el Estado, defendida por el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha vuelto a avivar el fuego.

“Hay una deuda importante que tiene Cataluña y que el Estado deberá contribuir a resolver. Hay que plantear algún tipo de quita”, dijo Ábalos el lunes.

Su propuesta, abierta a que se aplique a otras comunidades, llamó la atención porque hasta ahora los socialistas no habían abogado por un gesto de este tipo, pero sobre todo porque solo tres días antes, el pasado viernes, las direcciones del PSOE y el PSC aprobaron la llamada Declaración de Barcelona, que recoge sus iniciativas territoriales. El documento, que ha provocado malestar en distintos territorios porque no ha sido consensuado (a diferencia del texto anterior, la Declaración de Granada), habla de una reforma constitucional, de mejoras en la financiación y de recuperar los artículos recortados del Estatut. Nada dice de la deuda catalana con el Estado, que asciende a 50.037 millones de euros.

LA NACIÓN CASTELLANA

Varias autonomías socialistas se distanciaron este martes de la medida. El Gobierno andaluz, advirtió su portavoz, Juan Carlos Blanco, se opondrá si implica “cerrar la puerta” a que haya más dinero para el resto de comunidades. El presidente del Parlamento castellano-manchego, Jesús Fernández Vaquero, fue más contundente. “Los catalanes siempre quieren que les den más y que les quiten menos”, dijo. Ante el revuelo causado, el propio Ábalos se vio forzado a aclarar que se trataba de una propuesta “personal”, no asumida por el PSOE. La portavoz parlamentaria,Margarita Robles, insistió en la misma idea.

Y mientras tanto, el portavoz del partido, Óscar Puente, admitió el lunes su distancia con la crisis territorial. “El asunto catalán me cansa, me aburre y me da mucha pereza”, explicó. También sostuvo que “si hubiera una verdadera nación en España, sería Castilla”.