El profesor que filtró el 'caso Cifuentes' defiende que no es una operación política

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No nos engañemos. El tema,es la obtención fraudulenta de un documento acreditativo de la realización de un curso universitario que no se hizo y no como llega ésto a conocimiento de los ciudadanos. Después habrá tiempo para averiguar por que motivo sale ahora el tema a la luz y con que interés se hace. La universidad,sale muy mal de esta situación en la que nunca debió entrar.