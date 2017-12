El PP insiste en que C's debe intentar formar Gobierno pero Arrimadas esperará

Pasado el paréntesis navideño, los partidos vuelven a la pantalla postelectoral: el bloque constitucionalista, con C's a la cabeza, ganó en votos pero no logró arrebatar a los independentistas la mayoría en escaños. Ante esta situación, el PP, a través de su número tres, Fernando Martínez-Maillo, ha insistido este martes en el mensaje que ya lanzó Xavier García Albiol el sábado a través de Twitter: Inés Arrimadas "debe hacer su trabajo" y comenzar las conversaciones destinadas a intentar formar gobierno.

Maillo ha recordado que hay "disensiones" en el bloque partidario del 'procés' que podrían complicar el acuerdo, por lo que le parece "bastante curioso" que Ciutadans no lo intente. "Da la sensación de que C's tiene cierta alergia a gobernar" y es "error" que Arrimadas no abra una ronda de contactos.

Si bien, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha recordado a la fuerza de Mariano Rajoy que los constitucionalistas "no tienen mayoría", por lo que su líder en Cataluña "estará a la expectativa" para ver si los secesionistas pueden constituir un Govern e investir una presidente.

Preguntado, en una entrevista en la 'Cadena Ser', sobre si la decisión de esperar es firme, Villegas ha respondido que su formación política no va a entrar en conversaciones con ERC y Junts Per Catalunya y como con el PP y el PSC "no suman", "conforme vayan viendo" si las fuerzas independentistas tienen éxito o no "tomarán las decisiones" oportunas. Es decir, no ha cerrado del todo la puerta a que Arrimadas tome la iniciativa, pero más adelante.

El análisis electoral

Respecto al fracaso en las urnas cosechado por la lista de Albiol, Maillo, también en la 'Cadena Ser', se ha mostrado partidario de "abrir un periodo de reflexión" pero exclusivamente en el PPC, ya que ha desvinculado el batacazo con las expectativas de su partido en toda España. El 21-D "el Gobierno no se ha examinado", ha sentenciado, en línea con el discurso marcado por Rajoy el pasado viernes.

Por otro lado, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha lanzado este martes un recadito a Albert Rivera, quien señaló la noche electoral que Ciutadans ha hecho los deberes y sugirió que el pinchazo constitucionalista se debe a la falta de músculo del resto de fuerzas. "Lo que ha hecho C's es aglutinar el voto útil pero no recomponer la fractura ni la dinámica de bloques en Cataluña [...] por lo que incluso ganando las elecciones tiene difícil gobernar", ha señalado.

Ábalos, eso sí, ha hecho una pequeña autocrítica al admitir que la propuesta, después retirada, de Miquel Iceta de indultar a los políticos catalanes que sean resulten condenados por el 'procés' no cree que fuera "determinante" en el hecho de que el PSC no multiplicara sus apoyos, como vaticinaban algunas encuestas, pero sí cree que "generó una cierta desconfianza". "Plantear reconciliacion en momentos de combate no tiene muchos partidarios", ha matizado.