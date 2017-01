El PP: "Farage y Le Pen cada vez ven con más alegría a Puigdemont"

El PP sigue intentando quitar trascendencia al acto que protagonizará este martes el 'president', Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo, en Bruselas. El acto 'The catalan referendum' se celebrará en la sede de esa institución porque los organizadores han "alquilado" una sala, pero también se podría haber hecho "en una cafetería", ha afirmado este lunes el eurodiputado del PP Esteban González Pons. El político conservador ha insistido también en comparar a los independentistas con la extrema derecha europea. "[Nigel] Farage y [Marine] Le Pen cada vez ven con más alegría los movimientos de Pugidemont", ha advertido. "Cada vez [el 'president'] tiene más aliento en la extrema derecha", ha continuado.

Pons, que la semana pasada envió un mail a los eurodiputados de su grupo para que no asistan a la reunión, ha subrayado que "no va a haber ninguna autoridad presente ni se trata de un acto institucional". A su juicio, los postulados soberanistas catalanes "cada vez se entienden menos" en Bruselas una vez que se ha visto la incertidumbre generada por el 'brexit' del Reino Unido. "Un 'brexit' en Cataluña ayudaría a romper un poco más la UE, que no está pasando su mejor instante", ha lamentado.

Puigdemont estará acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el 'conseller' de Afers Exteriors, Raül Romeva. El acto lo han organizado los eurodiputados Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé.