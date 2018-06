El PP acusa a Sánchez de cometer un "fraude" con los "amigos de la ETA"

El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha acusado este viernes a Pedro Sánchez de tratar de "perpetrar un fraude" con los "populistas, los golpistas y los amigos de la ETA", en referencia al apoyo que Podemos, los independentistas y Bildu darán a la moción de censura encabezada por el líder del PSOE.

Sin que Mariano Rajoy haya aparecido aún por el hemiciclo, el conservador ha usado a las víctimas del terrorismo para enfrentarse a Sánchez. "No sé si va a ser capaz de mirar a las víctimas a la cara. Ni Zapatero fue capaz de aceptar sus votos [de los herederos de Batasuna] para ser presidente", ha sentenciado.

En este contexto, ha acusado al candidato de querer ser "presidente a cualquier precio", y ha pedido a Sánchez que si el PP gana el recurso que presentará contra la sentencia de la 'trama Gürtel', que ha precipitado la caída de Rajoy, dimita, al igual que si los tribunales fallan contra los casos de corrupción que salpican en diversos ámbitos al PSOE.

Se revuelve contra la dimisión

El portavoz popular ha ratificado que Rajoy no va a dimitir, como le pide Ciudadanos y los sectores más a la derecha, porque con este gesto no salvará el Gobierno del PP. De hecho, Hernando ha pedido a Rivera, que el jueves reclamó a Rajoy que dé un paso atrás para ayudar así a los conservadores a convocar elecciones a medio plazo, que deje de agitar la "dimisión trampa" porque no es capaz de garantizar una mayoría en el Congreso que apoye al candidato que propongan los populares.

También ha pedido al PSOE que deje de pedir al aún presidente que dé un paso atrás, si no es capaz de comprometer que los socialistas se abstendrán, como hicieron con Rajoy, para permitir la elección del relevo elegido por el PP.

Hernando ha sido ovacionado con un largo aplauso de la bancada popular cuando ha dicho que está "muy orgulloso del PP" y de Rajoy. Ha alabado la labor del presidente y del Gobierno, al que ha dado las gracias.