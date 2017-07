Polémica por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz

La contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz ha sido este lunes motivo de polémica. David Sánchez Pérez-Castejón, director de orquesta y conocido artísticamente como David Azagra, ha logrado el puesto de coordinador de Actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la corporación provincial. Podemos ha denunciado en rueda de prensa que "el cargo no existía hasta la fecha" y ha pedido explicaciones de "por qué se le ha dado" al hermano del secretario general del PSOE. "Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto. Lo ha conseguido a través del correspondiente procedimiento", ha afirmado, en respuesta al partido morado, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, mientras el PP y Ciudadanos también exigen que se aclare el asunto.

El secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ha criticado que las bases del concurso "no exigían ni siquiera el título de profesor de música y no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial". Los extremeños "están cansados", ha dicho, "de que sus recursos sean moneda de cambio para hacer carrera política" y ha afeado al presidente de la diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que haya puesto "el sello" para contratar al músico para un puesto que, afirma, no existía.

Vara ha defendido la contratación en una rueda de prensa en Ferraz junto al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Este ha asegurado no ver ningún problema: "Aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿ser hermano? ¿concursar un puesto? ¿no emigrar?".

El músico vive en la actualidad a caballo entre Madrid y San Peterburgo desarrollando diversos proyectos profesionales. El puesto se creó en noviembre del 2016, informa Europa Press, y la convocatoria para cubrirlo se publicó el 19 de mayo, dos días antes de las primarias del PSOE que ganó su hermano.

EL PP Y C's TAMBIÉN PIDEN EXPLICACIONES

La portavoz de C's en la Asamblea de Extremadura, Victoria Domínguez, ha pedido al presidente de la Diputación de Badajoz que explique, como "responsable" de la institución, la contratación del hermano del líder socialista. "Resulta llamativo que la diputación haya valorado, como decisiva, la entrevista hecha al hermano de Pedro Sánchez como parte del proceso de selección al que concurrieron 11 aspirantes", ha concluido.

El portavoz del PP en la provincia de Badajoz, Luis Francisco Sánchez Álvarez, ha anunciado que el Grupo Popular en la diputación solicitará "toda" la información relativa al nombramiento del hermano de Sánchez. El dirigente popular ha pedido "transparencia" para que se aclaren "todas las dudas razonables" que "hoy tienen los extremeños que no entienden dicho nombramiento".