El PNV, cerca de lograr un acuerdo millonario por sus cinco escaños

No es nuevo eĺ pasteleo de PSOE y PP con los nacionalistas, con el mafioso Pujol, y el no menos Arzallus,y los que le siguieron. Es indecente que Rajoy se ria de sus propios votantes como lo hace, y las comunidades en manos del PP, hagan oídos sordos. No tienen bastante con el "ilegal cupo vasco", hay que juntarlos mas, y seguir pagándole su fiesta (pensiones, policía autonómica, puertos, aeropuertos y un largo etc). Rajoy te vendes por cinco votos y eres capaz de vender al país por tal de seguir en el macho.