El PNV apoya la moción de censura y hará presidente a Sánchez

Es la primera vez en la historia de España que puede triunfar una moción de censura. Pedro Sánchez está a las puertas de La Moncloa. La única opción de que no sea el próximo presidente del Gobierno es que Mariano Rajoy presente su dimisión de forma inmediata, lo que haría decaer la moción y dejaría al Ejecutivo en funciones, hasta un nuevo intento de investidura. Quienes le conocen bien aseguran que no lo hará, que sería reconocer su error. Así que hay poco margen.

El PNV ha ratificado desde la tribuna del Congreso que los votos decisivos de sus cinco diputados respaldarán al líder de los socialistas y le ha pedido dos compromisos: que consensúe la fecha de las elecciones y que busque una solución al conflicto territorial.

El jefe del Ejecutivo ha preferido no estar presente en el Congreso en el momento en el que sus recientes aliados le dejan caer pública y oficialmente. La corrupción pasa factura al PP nueve años después de las primeras detenciones del ‘caso Gürtel’. Las mismas urnas que salvaron a Rajoy (2016) eligieron también un nuevo Congreso que censura ahora al Gobierno. Las votaciones en el hemiciclo serán este viernes a mediodía, pero el anuncio del PNV este jueves por la tarde es determinante, puesto que otorga a Sánchez la mayoría absoluta que necesita para llegar a la Moncloa.

Los nacionalistas vascos rompen así con el valioso apoyo que prestaron hace una semana al PP, cuando respaldaron el Presupuesto. Con un horizonte en 2019 de elecciones municipales y forales, el PNV tumba a Rajoy tras casi una semana de incertidumbre.

Aunque la noticia rodaba informalmente por los corrillos desde primera hora de la mañana, ha sido el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, quien ha confirmado la determinación desde la tribuna del Congreso de los Diputados. "Ha sido una decisión meditada, costosa", ha reconocido, tras lamentar la presión a la que su grupo se ha visto sometido.

Elecciones y Cataluña

El PNV entiende que apoyar a Rajoy no implicaría mayor estabilidad. “Las mociones iban a ser continuas y el goteo de los tribunales también, así que nuestro voto negativo no aportaría mayor estabilidad. Confío en que el diálogo sea cierto y que no abuse de la alternativa y el privilegio que le estamos dando”, ha argumentado Esteban. Ha pedido a Sánchez dos grandes demandas.

Primero. Que se comprometa a consensuar la fecha de elecciones y los cambios legislativos. Y segundo. Que resuelva el conflicto territorial. "El camino no es modificar el tipo de rebelión en el Código Penal o señalar al nacionalismo catalán o vasco como contrario al derecho europeo. El camino es dialogar, reconocer que existe un problema nacional", ha advertido..

Esteban ha mandado un recado también al PP. Espera que su decisión no afecte la tramitación de las cuentas en la Cámara Alta. "Tener un presupuesto ahora un Presupuesto algo bueno, triunfe o fracase la moción. Yo no sé si va a pasar el trámite del Senado. Pero si no lo pasa será una irresponsabilidad igual a la que se acusa a otros. Vamos a ver qué es lo que sucede", ha advertido al PP que ha azuzado ese peligro.

Sánchez no ha concretado nada sobre la fecha electoral que baraja, pero aquí sus intereses coinciden con los intereses del PNV. Ni los socialistas, porque quieren emplear su tiempo como gobernantes para impulsarse hacia las próximas generales, ni a los nacionalistas vascos, para perjudicar a Ciudadanos, quieren unos comicios inmediatos. El líder socialista se ha limitado a agradecer la "empatía" del PNV, reiterar su compromiso de aplicar los Presupuestos que pactaron con Rajoy (que incluyen 540 millones de euros en inversiones en Euskadi) y a trasladar que convertirá a los socialistas vascos en "socio preferente".

"Yo sé que en el camino que ustedes habían diseñado esto no entraba en sus planes. Al menos, no entraba en los nuestros. Ha habido muchos grupos, singularmente uno, que me ha pedido insistentemente una moción de censura. Yo me negué a hacerlo. Pero una vez salida la sentencia, había una fuerza moral para presentarla", ha dicho Sánchez, en referencia a Unidos Podemos. "Quiero agradecer la comprensión, empatía y predisposición. Buscaré en el PNV un socio preferente en los cambios legislativos que pueda realizar", ha añadido.

Poco antes de confirmarse los votos a favor del PNV, los nacionalistas catalanes confirmaban que apoyarán al socialista. También Compromís. Su portavoz, Joan Baldoví, ha pedido a Sánchez, que sea fiel a su compromiso ante la Cámara. "No nos falle", le ha dicho.

El segundo jarro de agua fría para Rajoy, simbólico pero significativo, ha sido el posicionamiento de Coalición Canaria (CC), que no apoya al PP y se abstiene.

Valoraciones

Más allá del resultado de las votaciones del viernes, el PP se ha comprometido a aprobar los Presupuestos en el Senado, cuyo trámite está pendiente, sea cual sea el resultado del debate de la moción de censura. Así lo ha confirmado el portavoz popular, Rafael Hernando, tras escuchar a Sánchez y Rajoy.

El PSOE considera que la intervención de Sánchez ha sido construida con "sentido de Estado" puesto que ha "tendido la mano a todos". Su portavoz, Margarita Robles, ha insistido en que la dimisión dejaría sin efecto la moción. "Pero hemos visto a un presidente que lo que quiere es seguir sentado en el sillón", ha señalado.

Podemos ha intentado sacar pecho de la moción que Pablo Iglesias defendió hace un año, cuando fracasó al no lograr el apoyo de la Cámara. "La semilla que sembramos hace un año florece hoy", ha defendido la portavoz morada, Irene Montero.

Ciudadanos ha criticado el debate. Su portavoz, Juan Carlos Girauta lo ha calificado de "intercambio de basura". Alega que Sánchez no ha explicado "qué ha pactado con los separatistas" y le ha acusado de "deslegitimar" el Estatut. Cs ha vuelto a pedir que Sánchez retire la moción de censura y que Rajoy convoque elecciones.