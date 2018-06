Pedro Sánchez, presidente | Últimas noticias

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha prometido este sábado ante el Rey el cargo de presidente del Gobierno, en un acto en el Palacio de la Zarzuela en el que la novedad ha sido que por primera vez en democracia, lo ha hecho ante la Constitución, pero sin presencia de la Biblia y del crucifijo. El candidato socialista ha conseguido que saliera adelante la moción de censura planteada contra Mariano Rajoy a raíz de la sentencia del 'caso Gürtel'.

Mantenemos abierto un hilo para seguir las últimas noticias en directo.

13:18

Desde las filas del PSC, su secretario de organización, Salvador Illa, ha destacado que el Gobierno de Sánchez abrirá "un nuevo tiempo de esperanza" que estará liderado por un "diálogo constructivo", de forma que se abrirá "un nuevo tiempo para España y Catalunya".

13:15

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha afirmado sentirse "muy contento" por "haber echado al PP del Gobierno", pero ha admitido también "un optimismo moderado" y se ha mostrado "escéptico con las promesas del PSOE". Garzón ha destacado que, pese a todo, la presidencia de Sánchez "abre un espacio de esperanza" y "una nueva etapa" en España.

13:02

El presidente de la Junta de Extremadura y barón del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que en el diálogo ofrecido por Sánchez a los partidos independentistas catalanes no se va a poner en cuestión en ningún momento la unidad de España, ni tampoco la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. Fernández Vara ha apuntado que el problema catalán "no es un problema que puedan arreglar solo los jueces. Hay que arreglarlo desde los tribunales y desde la política, y para eso hay que hablar y dialogar". A su juicio, sin embargo, "hay cosas de las que evidentemente no se puede hablar", entre las que ha citado "la unidad de España".

12:56

El presidente catalán, Quim Torra, ha aprovechado el acto de toma de posesión de su Govern, acto con el que se pone fin al 155 en Catalunya, para pedirle a Sánchez diálogo "de gobierno a gobierno". "Presidente Pedro Sánchez, hablemos, tomemos riesgos, ustedes y nosotros, sentémonos en la misma mesa y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más", ha subrayado Torra, que ha hecho hincapié en la necesidad de dialogar para "resolver conflictos como se resuelve en el mundo civilizado".

12:52

Así ha sido la primera visita de Sánchez a la Moncloa como presidente: ha acudido con su jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, de su máxima confianza y que fue una de las dos primeras personas que, junto con su directora de Comunicación, Maritcha Ruiz Mateos, le convencieron para no tirar la toalla tras su dimisión como secretario general y su renuncia al escaño en el 2016. Le esperaban la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario Pablos, la directora adjunta del Gabinete de la Presidencia, Cristina Isasi, así como diversos funcionarios.

Fuentes del Ejecutivo han informado de que Sánchez no se instalará todavía en la Moncloa. El presidente dedicará este fin de semana a analizar la estructura de su Gobierno y decidir las personas que estarán al frente de cada uno de los ministerios. La previsión es que la composición del nuevo Ejecutivo se conozca esta próxima semana.

12:42

Otro asunto que Sánchez tiene sobre la mesa es decidir si libera las cuentas de la Generalitat. Con la toma de posesión del nuevo Govern de Catalunya, el 155 decae, pero el Gobierno de Rajoy tenía las cuentas catalanas intervenidas desde el 2015.

12:38

El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, ha pedido al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "estabilidad y predictibilidad" y, aunque ha reconocido que este cambio institucional puede provocar incertidumbres, ha reclamado "confianza" para el nuevo Ejecutivo.

12:31

Podemos mantendrá su apoyo a Sánchez pese a que no forme parte de su Gobierno. Así lo ha asegurado el secretario de organización de la formación morada, Pablo Echenique, que sin embargo ha apuntado que un gobierno monocolor, como el que plantea el PSOE, es "menos estable" que uno de coalición. "Deberíamos transitar hacia una manera de hacer política en la que haya gobiernos de coalición, plurales y de integración porque entendemos que los retos que tiene por delante España requieren de estabilidad; un Gobierno con un apoyo parlamentario de 84 diputados, monocolor del PSOE, es evidentemente menos estable que un Gobierno más amplio que incluya a otras fuerzas políticas", ha dicho.

12:27

La Policía Nacional ha ordenado que diferentes agentes pertenecientes a las plantillas de nueve jefaturas se desplacen con carácter urgente a Madrid para cubrir las funciones de escolta ante la duplicidad de ministros y altos cargos que ha generado el relevo de Mariano Rajoy, cuyo Gobierno sigue en funciones hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo, por Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

12:04

La secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario Pablos, ha sido la encargada de recibir en la Moncloa al nuevo presidente del Ejecutivo, que ha acudido acompañado por su jefe de gabinete, Juanma Serrano. Pablos ha ejercido de anfitriona de Sánchez en sus primeros minutos en la Moncloa como presidente. Le ha acompañado por varias dependencias del edificio, entre ellas el que será a partir de ahora su despacho oficial. Un despacho que abandonó ayer mismo Mariano Rajoy.

11:46

La portavoz del PSOE en el Congreso y una de las personas de máxima confianza de Sánchez, Margarita Robles, ha asegurado hoy que el "compromiso inequívoco" tanto del partido como del nuevo presidente del Gobierno en defensa de la Constitución ha sido "claro y contundente" y está "fuera de toda duda". Robles, una de las personas que suena para ocupar algún ministerio del nuevo Gobierno, ha reiterado que Sánchez va a hacer un Gobierno monocolor, y por lo tanto no va a haber ningún ministro de Unidos Podemos.

11:37

Pedro Sánchez acaba de llegar a la Moncloa. Entra como presidente del Gobierno. El vehículo en el que se ha trasladado desde la Zarzuela ha accedido a la sede de la Presidencia del Gobierno por su puerta principal poco antes de las 11:30 horas y junto a otros dos coches de escolta.

11:23

En la Moncloa, Sánchez perfilará su nuevo Gobierno, que tendrá un perfil eminentemente político. Jordi Sevilla, Carmen Calvo y Miquel Iceta parten como favoritos para ingresar en el Ejecutivo socialista.

11:20

Las direcciones de Podemos, Izquierda Unida y Equo han cerrado esta mañana el acuerdo para ir de forma conjunta a los procesos electorales del año 2019, según han informado en un comunicado. La denominación de la coalición será "Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo" en las elecciones municipales y autonómicas, si bien podrá modularse "en función de lo que hablen las organizaciones de cada municipio".

11:17

El Museo de Cera de Madrid ha anunciado que la figura del expresidente Mariano Rajoy abandonará el próximo lunes la colección del museo, por lo que este fin de semana será "la última oportunidad" para conocer de cerca su figura, mientras que la de Pedro Sánchez esperan tenerla expuesta antes de un mes.

11:11

Tras la toma de posesión, Sánchez se dirige hacia el palacio de la Moncloa acompañado de su jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano. Según han confirmado fuentes de su entorno, se trata de una visita "protocolaria". En la Moncloa, le esperan los que hasta ahora eran responsables del Gabinete de Mariano Rajoy, que le enseñarán las instalaciones y le mostrarán el que a partir de ahora será su nuevo despacho.

11.05

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha prometido hoy ante el Rey el cargo de presidente del Gobierno, en un acto en el Palacio de la Zarzuela en el que la novedad ha sido que por primera vez en democracia, lo ha hecho ante la Constitución, pero sin presencia de la Biblia y del crucifijo.

Sánchez ha optado por esta fórmula después de que la Casa del Rey acordara en julio de 2014, poco después de la proclamación de Felipe VI, dar la opción a los altos cargos de jurar o prometer ante la Biblia y la cruz o sin ellas delante.

En la ceremonia, ha estado presente el jefe del Ejecutivo saliente, Mariano Rajoy, y las principales autoridades del Estado.

Sánchez promete su cargo ante el Rey. Foto: EFE

10:57

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, prometerá a las 11.00 horas ante el Rey Felipe VI el cargo de presidente del Gobierno en un acto en el Palacio de la Zarzuela al que acudirá el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sin presencia de la Biblia y del crucifijo por primera vez en democracia.

Sánchez ha optado por esta fórmula después de que la Casa del Rey acordara en julio de 2014, poco después de la proclamación de Felipe VI, dar la opción a los altos cargos de jurar o prometer ante la Biblia y la cruz o sin ellas delante.

08:45

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los reales decretos que contienen el cese de Mariano Rajoy Brey como presidente del Gobierno y el nombramiento en su lugar de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que jurará o prometerá el cargo ante el Rey Felipe VI a las 11.00 horas en el Palacio de la Zarzuela.

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 101 de la Constitución y según establece su artículo 114.2 como consecuencia de la adopción por el Congreso de la moción de censura votada en la sesión celebrada los días 31 de mayo y 1 de junio, el monarca ha declarado el cese de Rajoy al frente del Ejecutivo.

Página del BOE con el nombramiento de Sánchez.

La publicación del BOE permite al nuevo dirigente decidir la estructura de su Gobierno y anunciar los nombres de sus ministros. Estos, por su parte, también jurarán o prometerán su cargo ante el Rey una vez publicados sus nombramientos en el BOE.

Mientras tanto, los ministros del actual Ejecutivo, cuyo cese también ha sido publicado en el documento, continuarán en funciones "hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".

