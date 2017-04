La oposición acusa a Fernández Díaz de "mentir" para tapar la "policía política"

El papel de víctima de una conspiración que representó el exministro Jorge Fernández Díaz en la comisión sobre el 'Fernandezgate' no ha dejado satisfecho a nadie, salvo al PP. Además de criticar las formas empleadas por el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre todo contra el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel De Alfonso, que compareció en el mismo órgano parlamentario, la oposición ha dirigido sus reproches al extitular del Interior, al que ha acusado de "mentir" para tapar la existencia de una "policía política".

Así, el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, ha señalado este jueves que la comparecencia de Fernández Díaz fue "una representación donde la negación de la evidencia invadió casi todas sus explicaciones", pero sin conseguir, en su opinión, tapar la actuación de esa "policía política que actuó en su época" y que no solo "fustigó" a adversarios políticos sino que trabajó con dossieres que resultaron ser falsos.

El PSOE concluye que entre las pruebas de la conspiración policial está el pantallazo con las falsas cuentas de Xavier Trias en Suiza que fue utilizada contra el entonces alcalde de Barcelona y dirigente de CiU.

LAS DUDAS DE RIVERA

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dudado, por su parte, de que el ministro fuera "víctima" y se ha mostrado a favor de que la comisión de investigación "tire del hilo" para ver si estaba o no "metido en el ajo". Asimismo, el dirigente naranja ha asegurado que las comparecencias del miércoles han dejado claro existe una "batalla interna de la propia policía" evidenciada por las grabaciones que culpabilizan a Fernández Díaz y De Alonso de utilizar medios del Ministerio para investigar a la oposición.

Desde Unidos Podemos, Pablo Iglesias ha acusado directamente al exministro de "mentir" para ocultar que en España se ha instigado a los rivales políticos. "Eso sí que es grave y una falta de decoro", ha señalado en referencia a las críticas que ha recibido Rufían por las formas empleadas.

Por último, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano ha considerado "gravísimo" que a estas alturas el dirigente conservador no haya asumido "ninguna responsabilidad política" por su voluntad de "manipular" a la fiscalía y el funcionamiento de la justicia para intentar "expulsar" de la vida pública a los dirigentes soberanistas catalanes. "Es muy lamentable", ha concluido.

LA DEFENSA DEL PP

Por contra, Rafael Hernando, del PP, ha 'comprado' la versión del exministro al señalar que "evidentemente" las grabaciones que se han difundido de la conversación en su despacho con De Alfonso han sido manipuladas. Por eso, al contrario que la oposición, cree que la comisión debería indagar no tanto si se persiguió a los partidos soberanistas y otros contrarios a las tesis del PP si no quién estuvo detrás de la reproducción y su difusión. En su opinión, "no hubo conspiración contra el independentismo como algunos han pretendido vender la película".