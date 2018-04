Los obispos del País Vasco piden perdón por sus "complicidades" con ETA

Espero que Dios pueda perdonarles por tanta cobardía e hipocresía como han manifestado hasta hoy en relación con las victimas de esta banda de asesinos llamada ETA. Recuerdo los días de los años más duros del terrorismo cuando había que sacar de noche y casi a escondidas a los Guardias Civiles,Policías y Militares asesinados y ustedes y su iglesia hipócrita y cobarde no querían decir ni un responso por sus almas. En aquellos tiempos, consiguieron apartarme de su iglesia y perder la fe por esos actos. Ahora cuando la comenzaba a encontrar me la vuelven a quitar encubriendo bajo el altar mientras se dice la misa un recuento de votos ilegal en unas elecciones catalanas. Ya no más,creo que esta vez, me retiro para siempre de su iglesia y de todos ustedes.Que Dios les perdone por tanto daño hecho con su cobardía.