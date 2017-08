El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes que el Govern ya tiene las urnas para el referéndum del próximo 1 de octubre. "Ya tenemos más de 6.000 urnas", ha afirmado en una entrevista del rotativo británico 'Financial Times'.

El jefe del Ejecutivo catalán se ha mostrado convencido, además, de que el 1-O irá adelante: "No veo cómo el Estado puede pararlo". Además, ha insistido en que el referéndum se hará aunque le llevaran a la cárcel. "No quiero ir a prisión, pero no hay nada que me puedan hacer a mí que frene este referéndum", ha advertido Puigdemont.



"Volver a la normalidad es derrotar a los terroristas", ha añadido en relación al 'procés' tras los atentados en Barcelona y Cambrils.