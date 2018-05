Nerviosismo en Podemos por la polémica del chalet de Iglesias y Montero

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Está claro que Pablo Iglesias es un oportunista. Un escalador. No se cree su discurso ni él mismo y en cuanto ha podido ha sucumbido al bienestar que da el dinero en una sociedad capitalista. Perestroika? Yo creo que no. Simplemente hipocresía y falta de valores de los que presume. Es legítimo que alguien que gane mucho dinero pueda comprar ese tipo de chalets, pero ahora con la hipoteca que hay que pagar y los gastos del niño a lo mejor no le da para donar parte de su millonario sueldo que cobra como Diputado representando a los más humildes y a los que menos cobran. Que poco ha tardado este en pasarse al otro bando...