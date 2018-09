Montón no dimite: "Sí hice el máster, no como otros"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha rechazado este lunes dimitir porque no ha "cometido ninguna irregularidad" en su Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, un título que cursó en 2010/2011 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "No todos somos iguales, no todos somos iguales", ha recalcado, antes de insistir en que ella sí hizo el máster, "no como otros".

Montón rebatía así una información de eldiario.es, según la cual su máster estaba "plagado de irregularidades". El título, además, dependía del Instituto Universitario de Enrique Álvarez Conde, ahora imputado por el trato de favor a Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Siempre según esta versión, la ministra -siendo diputada y portavoz de Igualdad en el PSOE- superó con nota la mitad de las asignaturas de su máster sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores; pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y "la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente".

La política socialista ha querido disipar las dudas que se cernían sobre su máster, que superó con una nota media de un 8,43. "Tengo el título, tengo el certificado académico de las notas, tengo el trabajo final del máster y más de 30 correos que demuestran que cursé el máster en 2010/2011", ha aseverado.

"Acreditar con claridad"

"Mi título se encuentra en el registro de la universidad", ha insistido. "Igualmente, está inscrito en el registro nacional de títulos. (...) Me supone un esfuerzo recopilar la información de hace ocho años", señaló, aunque luego recalcó que tenía la "suficiente información para acreditar con claridad que cursé el master".

Tras recordar que este tema ya salió en las Corts valencianas, Montón ha querido aclarar que ella nunca había pedido una convalidación por lo que no era "posible" lo que se denunciaba, y que respecto a la fecha había un error del que ya había avisado al centro para que lo subsaran. Además, admitió uqe tiene un correo electrónico del 8 de octubre de 2010 en el que se le informa de que el máster se podría cursar a distancia, opción que ella eligió y pese a lo cual asistió a todas las clases que pudo. "Puedo demostrar documentalmente que fue admitida en el máster el 30 de septiembre, el mismo mes en el que comienza el curso, el mismo mes", ha apostillado la ministra..

La directora lo niega

Fuentes de la universidad han explicado que a raíz de las presuntas irregularidades en los estudios de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y del presidente del PP, Pablo Casado, se decidió abrir en junio una información reservada para investigar a nivel académico toda la actividad del Instituto, que este curso ya está extinguido. La universidad también cesó a Álvarez Conde, imputado en el caso y que hoy mismo está llamado a declarar ante la jueza que lleva el caso del máster de Cifuentes y Casado, y ahora, además de investigar los estudios que se cursaban, está auditando las cuentas del centro.

Este mismo lunes, Laura Nuño -la que fuese directora del máster de Montón y número dos del catedrático Enrique Álvarez Conde- ha defendido que no hubo "ninguna" irregularidad en la obtención del título y que la ministra ya enseñó su trabajo de fin de máster (TFM). Nuño estaba citada a declarar como imputada por el 'caso máster' de Cifuentes, si bien su comparecencia se ha pospuesto hasta el próximo 24 de septiembre a petición de su abogado. A la salida de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Púbico de la URJC y directora del posgrado de la ministra ha hecho unas breves declaraciones a los medios en las que ha negado la existencia de irregularidades.

La oposición pide explicaciones

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido coherencia al PSOE. "Cuando un caso afecta al Gobierno se silencia y se pasa de puntillas y, en cambio, se magnifica cuando afecta a un rival político", ha criticado. "Ahora todos los compañeros de Montón que fueron duros con otras personas que se encontraron con acusaciones deben aplicar esa misma medicina y pedirla explicaciones", ha añadido. Por su parte, la vicesecretaria Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha insistido en esta petición: "Le diríamos a Montón que haga lo mismo que Casado y demuestre delante de los periodistas, lo antes posible, la información requerida sobre las dudas sobre su máster", ha insistido.

No obstante, Casado ha evitado cuestionar a la ministra en una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco: "Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Confío en las explicaciones que dé. Confío en que en un Estado de derecho antes que demostrar la inocencia se tiene que demostrar la culpabilidad", ha afirmado.

En Podemos también han cargado contra la ministra: "Si no despeja todas las dudas respecto de haber recibido un trato de favor, debería dimitir", avisa en Twitter el secretario de Organización, Pablo Echenique.

