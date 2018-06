Moción de censura a Rajoy | Última hora en directo

El Congreso vota este viernes la moción de censura planteada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy a raíz de la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al PP como partícipe a título lucrativo. Si no surge ningún imprevisto, Sánchez obtendrá el aval para ser investido nuevo presidente del Gobierno después de que el PNV anunciara su apoyo a la moción.

Mantenemos abierto un hilo para seguir las últimas noticias en directo, con las informaciones de Gemma Robles, Pilar Santos, Juan Ruiz Sierra, Iolanda Mármol, Ángeles Vázquez e Íñigo Urquía.

12:52

El Partido Socialista Europeo (PES, por sus siglas en inglés) ha celebrado la victoria del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha destacado que se trata de "un proeuropeo progresista y honesto" para liderar el próximo Gobierno de España y abandonar las políticas de austeridad.



12:51

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que las organizaciones sindicales celebrarán la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno cuando empiece a introducir en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los cambios que necesita España.

12:48



12:47

Hoy las gaviotas ya no vuelan. Hoy es un día para cantar y bailar. 🕺💃🎶 pic.twitter.com/xHpf555pMJ — Pablo Echenique (@pnique) 1 de junio de 2018

12:46

ERC ha celebrado la derrota de Rajoy. "¡Adiós a Rajoy, Millo y Sáenz de Santamaría! ¡Adiós al PP de la Gürtel! Echamos a la corrupción del PP del Gobienro español", han escrito los republicanos en su cuenta de Twitter.

12:40

La moción de censura de este viernes es la cuarta de la democracia y la primera que ha salido adelante con éxito. Sánchez, que no es diputado, no podrá votar en los plenos durante lo que resta de legislatura.

12:38



Esta #mocioncensura es de la gente, de l@s pensionistas, de las mujeres, del feminismo, de los trabajadoras y trabajadoras que luchan por una vida digna, de todos y todas los que llegamos para echar al PP.



Por tod@s l@s que han estado empujando la democracia todos estos años. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 1 de junio de 2018

12:34

En declaraciones a los peridistas a su salida del Congreso, el recién investido presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado ser consciente de la responsabilidad que asume y del momento político "tan complejo" que deberá afrontar. Y ha destacado que asumirá todos los desafíos del país "con voluntad, entrega y determinación".



12:30

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declara: "Lo importante es que hoy también empieza el futuro y el futuro lo vamos a decidir todos los españoles. Yo estoy a disposición de Galicia y del partido, pero de Galicia".

12:19

La moció de la decència s'ha imposat a la impunitat del PP. Germina la llavor d'una nova etapa d'esperança i conquestes socials i democràtiques. Si se puede💜! #AdiosRajoy #AdeuRajoy pic.twitter.com/m8h3G04inR — Catalunya En Comú Podem (@CatEnComu_Podem) 1 de junio de 2018

12:16

Rajoy abandona el congreso entre los aplausos de sus diputados y gritos de "presidente, presidente".

12:09

El 'expresident' Carles Puigdemont ya ha reaccionado a través de las redes sociales a la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. "Si nosotros fuésemos de venganza, hoy ya nos podríamos dar por satisfechos. Pero como somos de justicia, hoy todavía no podemos celebrar nada. Nos queda una larga lucha y un largo camino para vencer las injusticias, que son muchas y persistentes", ha escrito en su cuenta de Twitter.

12.06

A las 15.30 horas, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, mantendrá una audiencia con el Rey en la Zarzuela para transmitirle el resultado de la votación de la moción de censura.

12.05

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha marcado como prioridad nada más conocerse el cambio de signo en el Gobierno de España, tras el éxito de la moción de censura que situará a Pedro Sánchez al frente de la presidencia en lugar de a Mariano Rajoy, "recuperar la normalidad y la relación cordial con el Gobierno", después de una etapa que, según ha dicho ha estado marca por "la callada por respuesta".

11:58

Tras dos severas derrotas electorales y ser expulsado de la secretaría general por sus propios compañeros por negarse a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez consiguió hace un año recuperar el poder del PSOE y este viernes ha arrebatado a Rajoy la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez, la victoria de 'El renacido'

11:55

Mariano Rajoy sale de la Moncloa por la puerta de atrás.



11:51

Rivera avisa que Ciudadano hará una "oposición firme" al "gobierno Frankenstein". "Estamos al fin de una etapa. Rajoy podía haber dimitido o convocado elecciones o pactar una solución tranquila. Ante la desidia y su falta de liderazgo Sánchez suma. Empieza una etapa nueva, de incertidumbre y debilidad. Pero estoy convencido que faltan pocos meses para que los españoles puedan votar. Nosotros no tenemos miedo a as urnas", añade.

11:49

La otrotra contrincante de Pedro Sánchez en el PSOE, Susana Díaz, felicita al vencedor de la moción de censura:

Mi enhorabuena a @sanchezcastejon, nuevo presidente del Gobierno. Con su Presidencia se abre un nuevo tiempo para España y para #Andalucía. Cuenta con todo mi apoyo y mi lealtad como presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del @psoedeandalucia. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 1 de junio de 2018

11:48

Albert Rivera, en rueda de prensa en el Congreso: "Esto no es una buena noticia para España. Había que cambiar el Gobierno pero no de esta manera. No sé cuantos meses durará la legislatura, agotada, liquidada, donde va a ser imposible sacar leyes ante la fragmentación que tiene el señor Sánchez".



11:41

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice, resignado: "Es el juego".



11:40

Pablo Iglesias: "Hemos quedado en hablar, nos hemos felicitado y nos hemos dado un abrazo".



11:40

Mariano Rajoy ha salido escoltado por su equipo de máxima confianza para pasar a la zona de gobierno a despedirse. Es la última vez que podrá acceder a este lugar. Es recibido por aplausos, una ovación que se alarga durante varios minutos mientras van llegando ministros a la sala. Es una zona restringida para la prensa, pero se oyen desde fuera los aplausos que le está dedicando su equipo. "Esto es muy duro", es el comentario más repetido por los ministros según van accediendo a la zona.



11:37

Tras salir adelante la moción de censura, el Gobierno de Mariano Rajoy en pleno debe presentar su dimisión al Rey, quien a renglón seguido nombrará a Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.



11:36

Los diputados de Podemos gritan 'sí, se puede' a Pedro Sánchez.



11:34

Rajoy abandona el Congreso sin hacer declaraciones.

11:31

Pedro Sánchez consigue el aval del Congreso al lograr 176 votos a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

11:30

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha afirmado que desconoce si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere seguir liderando el PP y convertirse, por ende, en jefe de la oposición al futuro Gobierno del socialista Pedro Sánchez pero, en todo caso, ha recalcado que "está legitimado" para seguir al frente del mismo, si así lo quisiera.

11:20

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha emplazado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a "mover ficha" para abrir una nueva etapa de diálogo con Catalunya. En declaraciones a TV-3, ha destacado que habrá "diálogo sincero" desde el soberanismo, y ha señalado que confía en que sea correspondido por el Gobierno central.



11:18

En declaraciones a Cataluña Ràdio, el 'expresident' Artur Mas ha considerado que Pedro Sánchez no aceptará "el derecho a decidir del pueblo de Catalunya" y que, en su lugar, intentará recuperar la versión del Estatut de autonomía previa al recorte del Tribunal Constitucional.



11:14

El analista político estadounidense Robert D.Kaplan ha afirmado que la moción de censura en España "no es inestabilidad, es simplemente democracia en funcionamiento". "Todo el mundo habla de la caída del Gobierno español. Para mí, esto no es inestabilidad, es simplemente democracia en funcionamiento. Realmente, no hay nada de inestable al respecto. La economía de España está creciendo", ha dicho en la conferencia 'El retorno de la geopolítica' en la reunión del Cercle d'Economia en Sitges.



11:11

La anécdota de la votación: un diputado del PP ha votado a favor de la moción. Ha podido rectificar para dar su 'no' a Sánchez.



11:09

La moción de censura también ha dado rienda suelta a la imaginación de los tuiteros. Aquí una selección con los mejores memes de las redes sociales.



11:06

Los diputados votan uno por uno por orden alfabético de sus apellidos.



11:04

Ana Pastor da inicio a la votación.

10:46

"Yo creo que se abre una etapa en la que hemos de favorecer la catarsis en la acción política y en como nos han de percibir los ciudadanos y ciudadanas. Mantengo nuestros compromisos con las prioridades la reactivación económica, la generación de emplero, la estabilidad institucional (...). También profundizar en la convivencia en Euskadi y en la convivencia entre Euskadi y el Estado español", ha señalado el lendakari, Iñigo Urkullu, que se pone a disposición del nuevo presidente. "El PNV ha mantenido la palabra, incluso en circunstancias muy difíciles. La decisión ha sido muy sopesada, muy meditada", recalca.

10:45

Según explica Onda Cero, Mariano Rajoy se encuentra reunido en estos momentos con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Pedro Sánchez, por su parte, está en el pasillo con sus padres, su hermano y su esposa.

10:41

La votación no será hasta las 11 porque es la hora justa en que se cumple el tiempo reglamentario marcado para proceder a la votación de una moción contando desde que fue calificada por la Mesa del Congreso.

10:39

Tras la votación, en la que con toda probabilidad saldrá adelante la moción de censura, se abren una serie de interrogantes sobre el nuevo escenario que se abre. Lea aquí cuáles son los siguientes pasos.

10:35

En los pasillos del Congreso, la todavía ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirma: "Lo sentimos por España".

10:26

Rajoy se sube a la tribuna de oradores. Da por hecho que la moción de censura saldrá adelante y dice que quiere ser el primero en felicitarle. "Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor haber sido presidente del gobierno, dejar una España mejor de la que encontré".

Mariano Rajoy, en la tribuna, durante su mensaje de despedida. Foto: JOSÉ LUIS ROCA

10:25

Rajoy ha pedido la palabra para hablar.

10:24

Justo en el momento en que ha acabado la intervención de Pedro Sánchez, llega Mariano Rajoy al Congreso. Los diputados del PP irrumpen en una ovación.

Rajoy llega al Congreso. Foto: EFE / EMILIO NARANJO

10:23

Sánchez vuelve a desear "lo mejor" en lo personal a Rajoy: "Cuenta con mi respeto como expresidente de España". "Se abre un nuevo tiempo político, tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios para abrir este nuevo tiempo y espero que estemos todos a la altura de las responsabilidades por el bien de nuestro país", concluye.

10:21

Desde el escaño, Sánchez insta una vez más a los conservadores a reflexionar y a no poner en entredicho las certezas de la democracia y de la fortaleza de España. También les reprocha que haya utilizado a Catalunya diciendo que querían gobernar con Catalunya dentro pero sin escucharla. "Yo les digo que este gobierno escuchará a Catalunya", subraya.

10:19

Hernando concluye su intervención y Sánchez le replica una vez más.

10:17

"Usted va a hacer parasitismo. Ha montado un atuéntico akelarre después de una sentencia que no es firme", continúa Hernando atacando a Sánchez. "Hoy, Rajoy saldrá con la cabeza bien alta. Es un político honesto, que siempre se ha preocupado por los otros. A usted, señor presidente (a Rajoy), no le van a echar los españoles, le van a echar los que no ganaron las elecciones", insiste.

10:13

Hernando, desde la tribuna de oradores, vuelve a reclamar a Sánchez que explique qué contrapartidas ha pactado con los independentistas y narra de nuevo la situación de crisis económica en la que se encontraba el país cuando el PP accedió al poder en el 2011.

10:11

El debate, que arrancó ayer jueves a primera hora de la mañana, ha dejado también gestos e imágenes desde los escaños del Congreso, como la burla de Albert Rivera a Pablo Iglesias, a cuenta de las lágrimas que le cayeron al podemista cuando narró las torturas de 'Billy el Niño'.

10:08

El portavoz del PP acusa a Sánchez de "humillar" a Rajoy al pedirle la dimisión. Y ahora le ataca por no haber planteado un programa de gobierno durante el debate.

10:06

Concluye Sánchez y vuelve a intervenir Rafael Hernando.

10:05

Mariano Rajoy ha convocado el próximo martes a su comité ejecutivo en el PP para analizar la nueva coyuntura española y, en particular, la situación en la que quedan los populares tras la inminente llegada al poder del socialista Pedro Sánchez.

10:04

Sánchez recuerda que en Alemania ha habido dimisiones de ministros por copiar una tesis doctoral. "Ustedes, señores del PP, deberían de haber asumido su responsabilidad política y no llevar la país hasta este punto", espeta el socialista a los conservadores. "Están condenados a la irrelevancia", añade.

10:01

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confesado estar "muy orgulloso" de haber formado parte del Gobierno "sirviendo a España y a los españoles. De la misma manera, ha dicho estar "orgulloso" del presidente del Gobierno. El titular de Interior ha indicado que durante este tiempo al frente del ministerio ha trabajado por la concordia y las libertades. Y ha defendido que una "cuestión prioritaria" es que una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, la equiparación salarial "sea una realidad".

10:00

Al ser preguntada cómo está el ánimo en las filas del PP, ante la pérdida del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha indicado que "a esto hay que venir aprendido y resistente". "Y el ánimo es resistente y aprendido", ha abundado. Dicho esto, ha indicado que ocurre "exactamente igual" en el caso de Mariano Rajoy. "Cuando uno ha trabajado siete años muy intensos y ha conseguido sacar al país de la ruina y colocarlo donde está hoy, aunque queda mucho por hacer, pues uno puede mirar atrás hacia lo que ha hecho y ver que ha cumplido con su deber", ha resaltado.

10:00

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado este viernes la ausencia de Mariano Rajoy en el debate de la moción de censura alegando que esa parte era del socialista Pedro Sánchez, que había registrado la iniciativa parlamentaria.

09:59

Ester Capella y Teresa Jordà, las dos diputadas de Esquerra Republicana (ERC) nombradas consejeras del nuevo Govern de la Generalitat, podrán participar este viernes en la votación de la moción de censura y su voto a favor de la salida de Mariano Rajoy será su último acto parlamentario, tras lo cual renunciarán al escaño.

09:58

Sánchez mete el dedo en la llaga del PP por la ausencia de Rajoy de su escaño. "La moción de censura, la constitución del Gobierno que se derivará de ella, es legítima y constitucional. Esta es la democracia parlamentaria. La moción va a estar respaldada por grupos parlamentarios que representan a 12 millones de ciudadanos. Entiendo la irritación, era muy previsible, cuando hay un segundo de que puedan perder el poder vuevlen a sacar todas las plagas y los males", afirma el candidato del PSOE.

09:54

Concluye su intervención Hernando. Ahora le replicará Pedro Sánchez.

09:52

Hernando asegura que está "muy orgulloso de ser del PP", una afirmación que es muy aplaudida por la bancada popular. "Estoy muy orgulloso de tener un presidente como Mariano Rajoy, que ha trabajado con valentía y sin descanso por levantar un país que el PSOE dejó asolado, es un hombre responsable, moderado, convencido de sus valores y entregado al servicio público", añade antes de asegurar que su Gobierno no tiene ninguna tacha.

09:48

"España necesita estabilidad. Y esto no lo aportará un Gobierno en funciones ni elecciones tras elecciones. Si tiene dignidad, señor Sánchez, retire la moción", afirma Hernando.

09:42

Con el ventilador puesto, Hernando ahora se dirige a Sánchez para reprochar a Sánchez la supeusta financiación ilegal del PSPV y el Bloc: "¿Dimitirá usted, señor Sánchez, si condenan a alguien de su partido por corrupción?"

09:39

Hernando sigue atizando a Rivera: "Usted actúa de cómplice en Andalucía. No ha puesto el grito en el cielo con lo que se descubre en Andalucía cada día, donde altos cargos se van de prostitutas con tarjetas de la Administración".

09:37

Hernando se dirige a Albert Rivera: "Usted ha sido colaborador necesario de esta moción. Ha contribuido a desestabilizar el Gobierno, pidiendo elecciones anticipadas, su deslealtad ha allanado el camino al señor Sánchez, quería elecciones a toda costa pero sus maniobras solo han servido para abrir una crisis de consecuencias inciertas".

09:34

El portavoz del PP se centra ahora en la corrupción. "La sentencia no es firma y la vamos a recurrir. Si lo ganamos, ¿va a dimitir?", le pregunta a Sánchez. Y continúa: "La sentencia no condena al PP ni al Gobierno. No se le imputa ningún delito porque no lo ha cometido".

09:31

"Llamó golpistas a los independentistas y a Quim Torra racista. ¿Se lo va a repetir a la cara, señor Sánchez? ¿O ya ha cambiado de opinión?", afirma Hernando, quien también censura que Sánchez esté dispuesto a recibir los votos de Bildu, "los viejos amigos de la ETA". "¿Vale la pena todo esto para culminar su ambición personal?", insiste.

09:26

"Si usted quiere gobernar lo tendrá que hacer con los populistas de Podemos", afirma Hernando antes de dirigirse a Pablo Iglesias: "Usted de joven era revolucionario, pero ahora es un pequeño burgués con chalet y piscina".

09:25

"Va a entrar en la Moncloa por la puerta de atrás. Esta moción de censura es un fraude", continúa Hernando, que asegura que Sánchez "no está preparado para gobernar".

09:23

El portavoz del PP insta a Sánchez a que diga qué ha pactado con los independentistas. "¿Cuál es en realidad el objetivo de todo esto?", sigue preguntando Hernando. "Estamos aquí porque quiere ser presidente a cualquier precio y cueste lo que cueste. Sigue sin aceptar lo que dijeron las urnas, usted perdió las elecciones y obtuvo el peor resultado de la historia de su partido", insiste el popular.

09:21

Hernando asegura que la moción de censura no tiene ningún fondo ni justificación. "La izquierda temeraria sigue sin aceptar su derrota en las urnas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar usted para cubrir su ambión?", pregunta Hernando a Sánchez.

09:19

Llega la última intervención del debate: la de Rafael Hernando, por el PP.

09:18

Pedro Sánchez agradece a todo los grupos parlamentarios que han anunciado su apoyo a la moción de censura.

09:15

"Vamos a trabajar con humildad y poniendo a los ciudadanos en el punto de mira de nuestras preocupaciones, con generosidad y mucha humildad, en una nueva etapa que no ampare la corrupción. Basta ya de un presidente del Goiberno que cuando se le habla de la brecha salarial dice 'en eso no nos metemos'", continúa Robles.

09:12

"España no se merece a un presidente del gobierno ausente del Parlamento y que falte a la verdad en los tribunales de justicia para tapar la corrupción", afirma Robles desde la tribuna de oradores del hemiciclo.

09:10

La portavoz socialista, Margarita Robles, inicia su discurso censurando la falta de respeto institucional de Rajoy al ausentarse del debate ayer tarde y esta mañana. Rajoy se marchó del Congreso tras el receso fijado para el almuerzo y se pasó ocho horas en un conocido restaurante de Madrid junto a sus colaboradores más estrechos.

09:08

Fuentes parlamentarias del PP sugieren que Mariano Rajoy no llegará al Congreso hasta cerca de la hora de la votación. La presidenta del Congreso ha anunciado que la votación no tendrá lugar antes de las 11 horas.

09:06

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, reanuda la sesión en el Congreso. Tiene la palabra la portavoz del PSOE, Margarita Robles.

09:06

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirma que Rajoy no tiene intención de dimitir antes de que se vote la moción de censura.

09:02

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha llegado al Congreso acompañado de su núcleo de confianza. Ha entrado en el hemiciclo sin hacer declaraciones.

08:59

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, a su llegada al Congreso: "El diálogo y la mano tendida es un buen principio pero que nadie se confunda. La sociedad catalana está demandando lo que está demandando".

08:58

Finalmente, Colau considera que respecto del conflicto catalán es necesario que "todo el mundo renuncie a sus posiciones de máximos". "Necesitamos que se renuncie por parte de los independentistas a cualquier vía unilateral, que nos iremos el diálogo y también por parte del PSOE el abandonar el bloque del 155 que vaya acompañado de gestos concretos que permita distensionar", añade.

08:54

Sobre el Gobierno de coalición que pide Pablo Iglesias, Colau afirma: "No soy yo quien lo tiene que decir. Unidos Podemos ha sido muy generoso porque propuso hacer esto hace un año, entonces el PSOE no se atrevió. La tónica tiene que ser la generosidad".

08:53

En declaraciones a los medios a su llegada al Congreso, Ada Colau ha esperado que "toda la generosidad de distintas fuerzas políticas y ese primer paso valiente y necesario sea la tónica a partir de ahora" en la política española. "Es lo que nos pide la ciudadanía. Se ha abierto un horizonte de esperanza y ahora toca trabajar para que no se cierre y siga abriendo camino".

08:51

En la tribuna de invitados del Congreso, estarán presentes, entre otros, el dirigente del PDECat y 'exconseller' Francesc Homs y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

08:47

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha considerado que "siempre puede ser mejor" para Catalunya un Gobienro del PSOE con el apoyo de Podemos que uno del PP que cuente con Ciudadanos.

08:45

Buenos días. Llegó el día de la votación de la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy. A las 9 horas se retomará la sesión con la intervención de los dos únicos grupos que faltan: PSOE y PP. Es de prever que el debate de Pedro Sánchez con los conservadores sea tenso. Tras esto, alrededor del mediodía, se llevará a cabo la votación, que será pública y por llamamiento; es decir, que cada diputado deberá anunciar de viva voz el sentido de su voto.

