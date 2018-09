La ministra de Sanidad, en la picota por otro máster irregular

«Yo sí hice el máster y puedo acreditar mi honestidad […] No todos somos iguales». Con estas palabras la ministra de Sanidad trató ayer de «rebatir» la información publicada por el diario.es según la cual Carmen Montón, a semejanza de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, realizó en la Universidad Rey Juan Carlos un curso de postgrado, hace ocho años, plagado de irregularidades. El medio de comunicación que destapó el caso que acabó con la carrera de la presidenta de Madrid, difundió que Montón superó con nota la mitad de las asignaturas sin asistir a clases y que pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, entre otros procedimientos sospechosos.

Se trata del segundo escándalo que afecta a un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. El primero se saldó con la dimisión de Màxim Huerta tras publicarse que en sus años como presentador defraudó a Hacienda. Y este verano dimitió la directora general de trabajo por autorizar un sindicato de prostitutas. Si bien, en este caso, Montón cuenta, en principio, con el respaldo del presidente. Es un peso pesado del Ejecutivo, no como Huerta, y ha capitaneado una de las medidas más simbólicas, la devolución de la sanidad a los inmigrantes irregulares.

«PUEDE PASAR FACTURA» / No en vano, los colaboradores de Sánchez elogiaron el ejercicio de «transparencia» de la ministra, pero fuentes del PSOE reconocieron que el caso puede «pasar factura» y volver a identificar al PSOE con el PP, informa Juan Ruiz Sierra. Los populares, con su líder cuestionado, fueron suaves, mientras que Podemos y Cs exigieron más explicaciones.

Que Montón cursó un máster del Instituto de Derecho Público de la URJC, recientemente clausurado por las irregularidades, ya se hizo público cuando salió a la luz el ‘caso Cifuentes’. La ministra, que era consellera en la Comunitat Valenciana, comenzó a recabar información, que ayer blandió ante los medios. A diferencia de Casado, difundió una copia de la misma, salvo del trabajo final, que solo exhibió. Casado no entregó copia y Cifuentes menos. La expresidenta está imputada y el líder popular a la espera de la decisión del Supremo.

MÁSTER EN IGUALDAD / El máster de Montón, que realizó cuando empezaba a despuntar como portavoz de Igualdad en el Congreso, en la ‘era Zapatero’, se titula Estudios Interdisciplinares de Género y consta de 12 asignaturas. Aunque en teoría se matriculó en septiembre, no comenzó a asistir regularmente a clase hasta enero. Dispone de un correo de la directora, Laura Nuño, en la que esta le informaba que podía realizar el curso a distancia.

Montón no se presentó por tanto a ninguna de las seis asignaturas del primer cuatrimestre, pero en la convocatoria de junio obtuvo en las mismas tres sobresalientes, un notable y dos aprobados. La ministra no dio explicación de por qué no se presentó ni mostró los trabajos entregados para aprobar. Otro de sus problemas es que la fecha del título oficial es errónea y que pagó la matrícula en diciembre, según su versión, por un problema con el sistema de pago. Y una de sus profesoras dice que convalidó su asignatura, hecho que Montón niega.