La macedonia de las listas del 21-D

Hace como poco un lustro que el eje izquierda-derecha ha quedado notablemente oscurecido en la política catalana, por no decir directamente fulminado. Las pulsiones independentistas han hecho extraños compañeros de cama, con el matrimonio de conveniencia PDECat-ERC en el Govern y su pareja de hecho con la CUP en el Parlament como ejemplos más elocuentes. Pero la confección de las listas electorales del 21-D, a velocidad de galgo ante la excepcionalidad de su convocatoria, no solo ha certificado este mestizaje ideológico, sino que en algún caso los partidos han montado un auténtico rompecabezas con piezas de casi todos los tableros.

No hay fuerza política que no haya fichado más allá de sus fronteras para unas elecciones en las que la balanza entre los escaños (y los votos) independentistas y los no independentistas será la que decida el vencedor moral del envite. Las encuestas pronostican una partida muy ajustada, por lo que pescar apoyos en caladeros ajenos puede resultar determinante para llevarse el gato al agua. Esta estrategia de perseguir la transversalidad ideológica ha dado como resultado unas candidaturas en las que conviven perfiles progresistas y conservadores sin solución de continuidad.

ERC

Oriol Junqueras parte como favorito en los sondeos, pero esta vez debe competir por la hegemonía secesionista con su hasta ahora jefe en el Govern, Carles Puigdemont. De ahí que ERC y el PDECat se hayan tenido que repartir los cascotes de la demolición de Junts pel Sí. Por detrás de Junqueras y Marta Rovira, irán Raül Romeva, Carme Forcadell y Carles Mundó. La candidatura por Girona la liderará la 'exconsellera' encarcelada Dolors Bassa; la de Lleida, la 'exconsellera' actualmente en Bruselas Meritxell Serret; y la de Tarragona, el también destituido delegado de la Generalitat Òscar Peris.

El activista y productor musical Ruben Wagensberg --impulsor de la campaña 'Casa nostra, casa vostra' para fomentar la acogida de refugiados sirios-- ha sido el último fichaje de ERC para una lista en la que, también como independientes, figuran la atleta Núria Picas, la escritora Jenn Díaz y la experta en inmigración Najat Driouech. Cerrando el cartel por Barcelona estará Ramon Cotarelo, quien fuera hace no tantos años uno de los mentores ideológicos de Podemos.

Pero Esquerra ha fichado a diestra y siniestra. Al igual que el PSC, Junqueras ha pescado a un sector de la extinta Unió, en este caso al ala independentista de los democristianos. El líder de Demòcrates, Antoni Castellà, y su correligionaria Assumpció Laïlla irán en la candidatura republicana, conjugados con antiguos representantes del socialismo catalán hoy en plataformas como Nova Esquerra Catalana (Ernest Maragall), Avancem (Fabian Mohedano) y Moviment d'Esquerres, Magda Casamitjana.



JUNTS PER CATALUNYA

Aunque no lo parezca, Junts per Catalunya es la candidatura del PDECat. La premura de los comicios, la fase de construcción por la que aún atraviesa el partido, la falta de un liderazgo sólido y el devenir de los acontecimientos tras la DUI forzaron a Puigdemont a romper la palabra dada de no presentarse a la reelección. Desde su 'exilio' bruselense encabezará una lista junto con la mayoría de 'exconsellers' encarcelados y Jordi Sànchez, también en prisión, que será su número dos.

Detrás del ya expresidente de la ANC irán los 'exconsellers' Clara Ponsatí, Jordi Turull y Josep Rull. Hasta el número seis no se encuentra el primer candidato que no está ni encarcelado ni en Bélgica. Se trata de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Y a continuación se van trufando figuras posconvergentes con un buen puñado de independientes, como el cesado 'embajador' de la Generalitat en Francia, Martí Anglada, y el director de las revistas 'Catalan International View' y 'ONGC', Francesc de Dalmases.

En posiciones de salida van el presidente del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font; el hasta ahora director de RAC1, Eduard Pujol; el profesor de Derecho Constitucional Héctor López Bofill, el director teatral Joan Lluís Bozzo y la historiadora Aurora Madaula. En puestos más simbólicos se sitúan la 'exconsellera' socialista Marina Geli, el sacerdote Manel Pousa --popularmente conocido como Pare Manel--, el politólogo Ferran Requejo, la ilustradora Pilarín Bayès, el sociólogo Salvador Cardús y la exseleccionadora española de natación sincronizada Anna Tarrés.

CIUTADANS

Dentro del bloque constitucionalista, Ciutadans y el PPC han sido los más continuistas en sus candidaturas. Inés Arrimadas comanda una lista arropada por el núcleo duro parlamentario de esta última legislatura, personas con profesiones diversas como abogados, periodistas, personal sanitario y docente y miembros de la administración pública. El único fichaje destacado es el politólogo y periodista Nacho Martín Blanco, que solía ubicarse en la órbita del PPC.

PSC

Miquel Iceta ha sido el blanco de muchas críticas de soberanistas y de no soberanistas por coaligarse con el ala moderada de Unió que representa Ramon Espadaler y su plataforma Units per Avançar, que ocupa otros seis puestos en la candidatura socialista. Pero la transversalidad de la lista del PSC abarca hasta el otro extremo del tablero, con la inclusión del exfiscal Carlos Jiménez Villarejo cerrando la candidatura por Barcelona. Villarejo fue en la lista de ICV-EUiA en las autonómicas del 2006 y más tarde en el 2014 logró acta de eurodiputado con Podemos, aunque renunció a los dos meses.

Era propósito de Iceta fichar a algún representante del sector de ICV menos proclive a la independencia, pero fracasó en su intento. Sí ha logrado pescar a varias figuras sindicales: Juan Carlos Fernández López (SEAT), Marcos Delgado (UGT), Manolo Gómez Acosta (CCOO). Pero el otro golpe de efecto socialista es la inclusión de dirigentes de las tres principales entidades no secesionistas: Álex Ramos (Societat Civil Catalana), Mario Romeo (La Tercera Via y Portes Obertes del Catalanisme) y Beatriz Silva (Federalistes d'Esquerres).



CATALUNYA EN COMÚ

La nueva confluencia de los 'comuns' está muy protagonizada por representantes de las formaciones que la integran: Barcelona en Comú, ICV, En Comú Podem, EUiA y Podem. A los independientes se les han reservado puestos simbólicos: el periodista Jaume Barberá, los sindicalistas Joan Carles Gallego (CCOO) y Rosa Cañadell (Ustec), y la activista contra la represión franquista Maria Salvo.

PPC

Igual que Ciutadans, los fichajes en la lista del PPC se pueden contar con los dedos de una mano. De hecho, con un dedo basta. El alcalde de Gimenells, Dante Pérez, ha dejado la militancia en el PSC para ir de número dos de los populares por Lleida. Por lo demás, Xavier García Albiol también se ha rodeado de los fieles que han acompañado en el Parlament estos dos años.

CUP

Tampoco en el extremo izquierdo del tablero hay demasiada pesca. Pese a sus estrictos estatutos, que impiden repetir en un cargo institucional más de una legislatura, la CUP ha tirado de bases para llenar sus listas. El diputado Carles Riera, que sí puede repetir porque no ha estado la legislatura entera en el Parlament-- liderará una candidatura en la que se ha integrado la escritora Bel Olid, presidenta de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, y representantes del Col·lectiu Ronda.